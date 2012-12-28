Все новости
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
Происшествия
С 22 сентября в Липецке ищут 43-летнего мужчину
Происшествия
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Происшествия
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
Сегодня в Липецке: по Базарной до Колхозной, липчане задумались о печатании денег
Общество
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
174 миллиона рублей составил ущерб от лесного пожара в заповеднике на территории Липецкой области
Происшествия
Внук оформил микрозайм на паспорт бабушки: женщину начали атаковать коллекторы
Происшествия
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Ребёнок оставил на лавочке телефон — его тут же присвоили
Происшествия
Саратовец арендовал две приставки и не вернул
Происшествия
Еще одной женщине разрешили не возвращать микрозайм, который кто-то оформил на её имя
Общество
Желтый уровень опасности отменен
Происшествия
Общество
111
25 минут назад

Еще одной женщине разрешили не возвращать микрозайм, который кто-то оформил на её имя

Также в пользу липчанки взыскали компенсацию морального вреда, штраф и проценты за пользование чужими деньгами.

Суды признали ничтожным ещё один договор микрозайма. С банковской карты жительницы Липецкой области было списано 53 тысячи рублей в счет погашения задолженности по микрозайму, о существовании которого она не подозревала. Женщина обратилась в суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Правобережный районный суд Липецка признал договор займа ничтожным. Суд установил, что сама женщина договор на кредит с микрофинансовой организацией не заключала, деньги не получала и не распоряжалась ими, дистанционное оформление микрокредита происходило при помощи мобильного номера, который ей не принадлежит, а деньги были перечислены на карту третьего лица.

Решением суда на микрофинансовую организацию возложена обязанность внести изменения в кредитную историю липчанки, выплатить в ее пользу 53 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, 36,5 тысячи рублей штрафа и 4 тысячи рублей процентов за пользование чужими деньгами.

Компания попыталась обжаловать это решение в части взыскания морального вреда и штрафа. Но судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.
кредит
финансы
