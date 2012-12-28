Еще одной женщине разрешили не возвращать микрозайм, который кто-то оформил на её имя

Также в пользу липчанки взыскали компенсацию морального вреда, штраф и проценты за пользование чужими деньгами.

Суды признали ничтожным ещё один договор микрозайма. С банковской карты жительницы Липецкой области было списано 53 тысячи рублей в счет погашения задолженности по микрозайму, о существовании которого она не подозревала. Женщина обратилась в суд.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Правобережный районный суд Липецка признал договор займа ничтожным. Суд установил, что сама женщина договор на кредит с микрофинансовой организацией не заключала, деньги не получала и не распоряжалась ими, дистанционное оформление микрокредита происходило при помощи мобильного номера, который ей не принадлежит, а деньги были перечислены на карту третьего лица.Решением суда на микрофинансовую организацию возложена обязанность внести изменения в кредитную историю липчанки, выплатить в ее пользу 53 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, 36,5 тысячи рублей штрафа и 4 тысячи рублей процентов за пользование чужими деньгами.Компания попыталась обжаловать это решение в части взыскания морального вреда и штрафа. Но судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.