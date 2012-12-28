Все новости
Становлянец погиб на СВО
Общество
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Реконструкция мозаичной подземки в Липецке подорожала на 60% от изначального контракта
Общество
Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
43-летнюю липчанку обманули под предлогом перевыпуска банковской карты
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Дубовой роще треснул асфальт
Происшествия
На заброшенной ферме росла конопля
Происшествия
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
Происшествия
726
сегодня, 12:28
4

43-летнюю липчанку обманули под предлогом перевыпуска банковской карты

И это уже не первый такой случай.

22 сентября жертвами дистанционных мошенников в Липецкой области снова стали несколько человек. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 43-летней липчанке позвонили под предлогом перевыпуска банковской карты. Она продиктовала персональные сведения и данные своей карты, и со счёта тут же пропали 5300 рублей.

Причём подобные случаи уже были: в августе 40-летней липчанке позвонили «сотрудники банка» под предлогом перевыпуска карты. Но в результате мошенники оформили на неё рассрочку на маркетплейсе на 268 000 рублей.

В Ельце 38-летняя женщина хотела купить в интернете iPad в рассрочку и перевела мошенникам 34 000 рублей.

37-летний липчанин пытался спасти свои сбережения от несанкционированных списаний и отправил на «безопасный счёт» 87 000 рублей.

А 39-летнего липчанина обманули на 89 000 рублей при покупке автомобильного двигателя через сайт объявлений.
мошенничество
Комментарии (4)

Сначала новые
Ромео
сегодня, 12:53
До 43 дожила, а ума не нажила, печаль...
Ответить
Вот интересно!
сегодня, 12:47
А почему мошенников не ловят и не сажают?
Ответить
Ответ
сегодня, 13:17
А как их найти? Плюс доказательная база
Ответить
Блондинка
сегодня, 12:43
У меня лет 9 назад карту перевыпускал банк. Сам заблокировал и сам перевыпустил, причина - угроза потери конфиденциальности данных. Смс прислали. Позвонила, сказали, когда, приблизительно, и куда приходить получать, потом прислали смс, что можно забрать карту. Никаких данных банк ни у кого не просит, у него они есть.) Только мошенникам данные нужны.
Ответить
