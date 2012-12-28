Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
726
сегодня, 12:28
4
43-летнюю липчанку обманули под предлогом перевыпуска банковской карты
И это уже не первый такой случай.
Причём подобные случаи уже были: в августе 40-летней липчанке позвонили «сотрудники банка» под предлогом перевыпуска карты. Но в результате мошенники оформили на неё рассрочку на маркетплейсе на 268 000 рублей.
В Ельце 38-летняя женщина хотела купить в интернете iPad в рассрочку и перевела мошенникам 34 000 рублей.
37-летний липчанин пытался спасти свои сбережения от несанкционированных списаний и отправил на «безопасный счёт» 87 000 рублей.
А 39-летнего липчанина обманули на 89 000 рублей при покупке автомобильного двигателя через сайт объявлений.
0
0
6
0
1
Комментарии (4)