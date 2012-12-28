В Липецке — новый директор парков

Михаила Степанова заменил Олег Ситников.

В МАУК «Культурные пространства Липецка» — новый директор. Место Михаила Степанова, возглавлявшего парки города с мая 2023 года, занял его бывший заместитель Олег Ситников. Таким образом, в мэрии стало меньше еще на одного руководителя уваркинского набора.Кстати, Михаил Степанов был вторым по заработкам липецким бюджетником по итогам прошлого года, со средней зарплатой в 190,4 тысячи рублей. При этом городские парки продолжают дотироваться из городского бюджета.Олег Ситников вошел в одну реку дважды: он уже был директором «Культурных пространств» в марте-апреле 2023 года, сменив Дмитрия Аксенова, начавшего делать карьеру в партии «Единая Россия».