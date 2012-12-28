Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Общество
438
42 минуты назад
3
В Липецке — новый директор парков
Михаила Степанова заменил Олег Ситников.
Кстати, Михаил Степанов был вторым по заработкам липецким бюджетником по итогам прошлого года, со средней зарплатой в 190,4 тысячи рублей. При этом городские парки продолжают дотироваться из городского бюджета.
Олег Ситников вошел в одну реку дважды: он уже был директором «Культурных пространств» в марте-апреле 2023 года, сменив Дмитрия Аксенова, начавшего делать карьеру в партии «Единая Россия».
5
0
1
0
3
Комментарии (3)