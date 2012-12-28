Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
Общество
140
36 минут назад
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Коммунальное озеро образовалось в подвале дома №116 по проспекту Победы.
«В отношении управляющей компании ООО «Новый город» возбуждено дело об административном правонарушении по чаcти второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», а также выдано предписание об устранении нарушений», — сообщает Госжилинспекция.
Управляющей компании теперь грозит штраф от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.
0
0
1
1
2
Комментарии