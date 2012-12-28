Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей

Коммунальное озеро образовалось в подвале дома №116 по проспекту Победы.

Жильцы дома №116 по проспекту Победы в Липецке пожаловались в Госжилинспекцию на затопленный подвал. Их жалоба подтвердилась.«В отношении управляющей компании ООО «Новый город» возбуждено дело об административном правонарушении по чаcти второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», а также выдано предписание об устранении нарушений», — сообщает Госжилинспекция.Управляющей компании теперь грозит штраф от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.