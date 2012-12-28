В Липецкой области сухо и до +23

Почти не будет ни облаков, ни ветра.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона с севера. Осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +18 до +23.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.