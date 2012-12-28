Все новости
Погода в Липецке
99
37 минут назад
1

В Липецкой области сухо и до +23

Почти не будет ни облаков, ни ветра.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона с севера. Осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +18 до +23.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.

День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.
Погода
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
30 минут назад
В субботу утром были мазоичные заморозки на почве по Липецкой Области.
Ответить
