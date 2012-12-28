Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
сегодня, 17:07
ЛЭСК и НОВИТЭН объявляют акцию «Оплати долг – отмени пени!»
В компаниях ЛЭСК и НОВИТЭН стартует акция для физических лиц – погасившим всю задолженность за электроэнергию до 28 сентября пени не будут начислены.
С октября возобновится взимание пеней, не выставлявшихся в связи с переходом компаний на новое программное обеспечение. Если вы полностью оплатите счет, выставленный в сентябре за август, пени не будут начислены. Акция не распространяется на пени, признанные в судебном порядке.
Погасить задолженность можно:
-
в личном кабинете клиента
-
в мобильном приложении
-
в офисах обслуживания клиентов
-
мобильном приложении банков
-
отделениях Почты
Наряду с полным погашением основного долга предусмотрена рассрочка для тех, кто накопил значительные долги за свет и не может погасить их единовременно. Консультацию можно получить по телефону 8-800-220-00-09