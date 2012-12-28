Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
Политика
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Происшествия
«У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять»
Происшествия
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Здоровье
Читать все
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей
Происшествия
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
Выборы проходят и в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Общество
Антициклон прочно обосновался в Липецкой области
Погода в Липецке
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Происшествия
НЛМК поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике
НЛМК Live
Читать все
Бизнес
93
сегодня, 17:07

ЛЭСК и НОВИТЭН объявляют акцию «Оплати долг – отмени пени!»

В компаниях ЛЭСК и НОВИТЭН стартует акция для физических лиц – погасившим всю задолженность за электроэнергию до 28 сентября пени не будут начислены.

С октября возобновится взимание пеней, не выставлявшихся в связи с переходом компаний на новое программное обеспечение. Если вы полностью оплатите счет, выставленный в сентябре за август, пени не будут начислены. Акция не распространяется на пени, признанные в судебном порядке.
 

Погасить задолженность можно:

  • в личном кабинете клиента

  • в мобильном приложении

  • в офисах обслуживания клиентов

  • мобильном приложении банков

  • отделениях Почты

Наряду с полным погашением основного долга предусмотрена рассрочка для тех, кто накопил значительные долги за свет и не может погасить их единовременно. Консультацию можно получить по телефону 8-800-220-00-09
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить