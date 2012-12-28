Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Происшествия
163
53 минуты назад
1
Долг по алиментам липчанину придётся отрабатывать 10 месяцев
Мужчина задолжал дочери 118 737 рублей.
— Мужчина уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, но продолжил не перечислять средства на содержание несовершеннолетней дочери. В результате с сентября 2024 года по апрель 2025 года у него образовалась задолженность в 118 737 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
0
0
0
0
2
Комментарии (1)