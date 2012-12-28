Долг по алиментам липчанину придётся отрабатывать 10 месяцев

Мужчина задолжал дочери 118 737 рублей.

Правобережный районный суд вынес приговор липчанину за неоднократную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери: по части первой статьи 157 УК РФ его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка.— Мужчина уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, но продолжил не перечислять средства на содержание несовершеннолетней дочери. В результате с сентября 2024 года по апрель 2025 года у него образовалась задолженность в 118 737 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.