Происшествия
408
сегодня, 09:56
2
Ещё один пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 20 000 рублей
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, взятку в 20 тысяч рублей водитель предложил инспектору ДПС 25 июля этого года, когда попался на пьяной езде. Полицейский от взятки отказался. Теперь водителю грозит судимость по уголовной статье.
Недавно мы рассказывали об аналогичном случае в Ельце: 5 августа 45-летний водитель, попавшийся пряным за рулем, также хотел избежать административной ответственности и предложил инспектору ДПС 20 000 рублей. Полицейский от взятки тоже отказался.
0
0
0
3
4
Комментарии (2)