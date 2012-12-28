Все новости
Происшествия
408
сегодня, 09:56
2

Ещё один пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 20 000 рублей

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Воловском районе направлено в суд уголовное дело водителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки инспектору ДПС (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, взятку в 20 тысяч рублей водитель предложил инспектору ДПС 25 июля этого года, когда попался на пьяной езде. Полицейский от взятки отказался. Теперь водителю грозит судимость по уголовной статье. 

Недавно мы рассказывали об аналогичном случае в Ельце:  5 августа 45-летний водитель, попавшийся пряным за рулем, также хотел избежать административной ответственности и предложил инспектору ДПС 20 000 рублей. Полицейский от взятки тоже отказался.
покушение
взятка
0
0
0
3
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Игорь
27 минут назад
Да откуда они такие суммы выдумывают?
Ответить
26-й
39 минут назад
Прямо душа радуется, за наших ДПС!!!
Ответить
