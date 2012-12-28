Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
И уголовная ответственность вместо административной.
— По данным следствия, 5 августа этого года примерно в 21:55 мужчина предложил инспектору отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Елецкому району взятку в 20 000 рублей за не составление в отношении него административного протокола и не привлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Но полицейский от взятки отказался. Теперь вместо административной ответственности водителю грозит уголовная — вплоть до 8 лет лишения свободы.
