Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии

И уголовная ответственность вместо административной.

45-летнего ельчанина ждёт суд по обвинению в покушении на дачу взятки инспектору ДПС (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).— По данным следствия, 5 августа этого года примерно в 21:55 мужчина предложил инспектору отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Елецкому району взятку в 20 000 рублей за не составление в отношении него административного протокола и не привлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Но полицейский от взятки отказался. Теперь вместо административной ответственности водителю грозит уголовная — вплоть до 8 лет лишения свободы.