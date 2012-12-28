«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Они выступали под нейтральным флагом.
«Спортсмены сборной России по адаптивному спорту в дисциплине «Танцы на колясках» Елена Шалютина и Владимир Хорошилов под руководством Елены Богомоловой, представляющие страну под нейтральным флагом NPA (Neutral Paralympic Athletes), завершили участие в соревнованиях Кубка мира в Италии с достойным результатом, который стал успешным дебютом нашей команды на международной арене сезона 2025 года», — сообщает народный инклюзивный театр «Параллели».
