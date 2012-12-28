Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии

Они выступали под нейтральным флагом.

Артисты театра «Параллели» Елена Шалютина и Владимир Хорошилов успешно выступили на Кубке мира по спортивным танцам на колясках: в финале состязаний липецкая пара заняла пятое место среди двадцати сильнейших команд мира.«Спортсмены сборной России по адаптивному спорту в дисциплине «Танцы на колясках» Елена Шалютина и Владимир Хорошилов под руководством Елены Богомоловой, представляющие страну под нейтральным флагом NPA (Neutral Paralympic Athletes), завершили участие в соревнованиях Кубка мира в Италии с достойным результатом, который стал успешным дебютом нашей команды на международной арене сезона 2025 года», — сообщает народный инклюзивный театр «Параллели».