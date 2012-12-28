Все новости
Общество
86
46 минут назад
1

Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии

Они выступали под нейтральным флагом.

Артисты театра «Параллели» Елена Шалютина и Владимир Хорошилов успешно выступили на Кубке мира по спортивным танцам на колясках: в финале состязаний липецкая пара заняла пятое место среди двадцати сильнейших команд мира.

7rlxyL1R1HX2F8dJuNsx3DEmVtnMRBatTMwwaTMpeN9RxM-oQFS6oSPaRIzVepF8QFZllueJfkDkMh5V_zi8BQF9.jpg

«Спортсмены сборной России по адаптивному спорту в дисциплине «Танцы на колясках» Елена Шалютина и Владимир Хорошилов под руководством Елены Богомоловой, представляющие страну под нейтральным флагом NPA (Neutral Paralympic Athletes), завершили участие в соревнованиях Кубка мира в Италии с достойным результатом, который стал успешным дебютом нашей команды на международной арене сезона 2025 года», — сообщает народный инклюзивный театр «Параллели».

Фото - vk.com/public7980133
Параллели
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
1 минуту назад
Молодцы! Всегда восхищаюсь людьми, с такой тягой к жизни. Для нас, вы не пятые. Для нас, вы лучшие!
Ответить
