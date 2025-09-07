Все новости
Общество
7553
07.09.2025 10:10
39

На рынке резко подорожали помидоры

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 9 рублей 89 копеек. Продолжают дешеветь овощи.



Корзина дорогих продуктов, напротив, подорожала на 102 рубля 89 копеек. Поднялись в цене хлеб, мука, вермишель. На рынке вновь появились дорогие двухжелтковые яйца.



На Центральном рынке картофель вовсю продают мешками. Средняя цена — 1 000 рублей за 40 килограммов.



В прошлом году цены были в полтора раза выше. А зимнее же подорожание и вспоминать не хочется!

А в магазине уже можно купить килограмм по 17 рублей 40 копеек.



Если в прошлом году уродилось мало картофеля, то в этом — помидоров. Вроде бы еще сезон не закончился, а цены на томаты подскочили в несколько раз. На Центральном рынке местные продают по 250-280 рублей. При этом привозные можно купить и по 50 рублей за кило!

— Помидоры почернели! Когда они зрели, помните, как похолодало? — Так объясняют подорожание продавцы.

Продолжают дорожать кабачки. На рынке их уже предлагают по 90 рублей, но мы нашли и по 30!





— Куда их девать-то? Это же кабачки! — ответил продавец на вопрос, почему цена такая низкая?

Кстати, в одном из магазинов мы услышали рекламу доставки, в которой рассказывалось о том, что к завтраку семье понадобились именно кабачки! Вот как этот овощ стал популярен, когда предложение снизилось!

За перцем также лучше идти рынок. В магазинах его уже давно продают поштучно.



Продолжают снижаться цены на рис из нашей дешевой корзины. Интересно, цены на рис из дорогой корзины остаются прежними.



Удивительно, но сахар в магазине выгоднее покупать килограммовыми пачками, а не мелким оптом по пять килограммов. Сезон заготовок, похоже, закончился.

А на Центральном рынке прилавки ломятся от винограда.



И полно ремонтантных ягод. И они не дороже, чем в первой половине лета. Клубнику предлагают по 350-500 рублей за килограмм.



Малину — по 300-350 рублей.



Ежевику — по 400 рублей.



В магазине же упаковка клубники стоит 179 рублей 99 копеек — это цена со скидками! То есть килограмм обойдется в 719 рублей 96 копеек.



Зато в магазинах предлагают купить со скидкой манго — по 24 рубля 99 копеек за 100 граммов. Видимо, урожай хороший.



На Центральном рынке позабавило объявление продавцов: «Мы пошли в отпуск на 2-3 недели». Интересно, от чего у них зависит продолжительность отдыха?

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Mikl
вчера, 15:15
Сквозит пессимизмом в комментариях. Вокруг липчане не знают куда деть овощи и фрукты. а в магазинах цены заоблачные. Чтоб помидоры стоили 250 рублей за кг? Ешьте вы их сами. А мы будем по старинке есть апельсины за 99рублей за кг. Спасибо нашей африке, без них мы бы точно не выжили.
Ответить
ой-ли
вчера, 09:13
цены всегда максимальные - по каким берут. накручивают торговцы
Ответить
Стерх
07.09.2025 21:01
Про манго. Манго у нас в магазине или на рынке и например в Индии - это совершенно разные вещи по вкусу. Тоже самое касается почти всех фруктов, включая бананы. Кто там был и пробовал, то поймет. Сколько не пробовал здесь то же манго купить - фигня фигней...
Ответить
Елена
07.09.2025 20:12
В этом году вся ягода с огорода кислая, солнца мало залили дожди. Помидоров у нас много было , огурцов тоже валом, весь подвал в банках и картошка хорошая. Надо любить землю. Сколько садов брошенных, неужели нравиться покупать с магазина, одни нитраты и на рынке одни перекупщики. Так что у кого есть сады возобновляйте, не ленитесь.
Ответить
А
07.09.2025 21:37
У тебя не нитраты? Как же ты определила, что в магазинах одни нитратные овощи и фрукты? Проверяла? Не нужны твои сады, хватит, плавали, знаем.
Ответить
Тогда
вчера, 08:20
У тебя не нитраты? Как же ты определила, что в магазинах одни нитратные овощи и фрукты? Проверяла? Не нужны твои сады, хватит, плавали, знаем. Не нойте что помидоры подоражали
Ответить
САИ
07.09.2025 17:33
Цены растут, инфляция бушует, а пенсия на месте?!
Ответить
Гурман
07.09.2025 16:57
Хлебушек с солью и водичка - самая лучшая пища!
Ответить
Тетка
07.09.2025 17:02
Все хорошо вы говорите, но стоит заметить что долго на такой пище не протянешь. Приходилось питаться скудно. Еле ноги ходили. Как работать тогда?
Ответить
Денис Болдырев
07.09.2025 16:29
Ежевика дикая кислятина брали неделю назад около Липки оскорбинка нервно курит в сторонке.
Ответить
Аня
07.09.2025 15:29
Как я жила без манго? Пойду съем яблочко, их много в этом году - девать некуда.
Ответить
Ну и зря
07.09.2025 15:48
Яблоки всегда поесть можно. А манго-это другое. Как можно разные вещи сравнивать. Можно сравнивать сорта яблок.
Ответить
Томатный сок
07.09.2025 15:28
А мне то теперь как быть?
Ответить
Ответ
07.09.2025 14:31
Манго сушёное стойчиво к похолоданиям, поэтому они дешевле помидоров.
Ответить
Еще комментарии
