07.09.2025 10:10
На рынке резко подорожали помидоры
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов, напротив, подорожала на 102 рубля 89 копеек. Поднялись в цене хлеб, мука, вермишель. На рынке вновь появились дорогие двухжелтковые яйца.
На Центральном рынке картофель вовсю продают мешками. Средняя цена — 1 000 рублей за 40 килограммов.
В прошлом году цены были в полтора раза выше. А зимнее же подорожание и вспоминать не хочется!
А в магазине уже можно купить килограмм по 17 рублей 40 копеек.
Если в прошлом году уродилось мало картофеля, то в этом — помидоров. Вроде бы еще сезон не закончился, а цены на томаты подскочили в несколько раз. На Центральном рынке местные продают по 250-280 рублей. При этом привозные можно купить и по 50 рублей за кило!
— Помидоры почернели! Когда они зрели, помните, как похолодало? — Так объясняют подорожание продавцы.
Продолжают дорожать кабачки. На рынке их уже предлагают по 90 рублей, но мы нашли и по 30!
— Куда их девать-то? Это же кабачки! — ответил продавец на вопрос, почему цена такая низкая?
Кстати, в одном из магазинов мы услышали рекламу доставки, в которой рассказывалось о том, что к завтраку семье понадобились именно кабачки! Вот как этот овощ стал популярен, когда предложение снизилось!
За перцем также лучше идти рынок. В магазинах его уже давно продают поштучно.
Продолжают снижаться цены на рис из нашей дешевой корзины. Интересно, цены на рис из дорогой корзины остаются прежними.
Удивительно, но сахар в магазине выгоднее покупать килограммовыми пачками, а не мелким оптом по пять килограммов. Сезон заготовок, похоже, закончился.
А на Центральном рынке прилавки ломятся от винограда.
И полно ремонтантных ягод. И они не дороже, чем в первой половине лета. Клубнику предлагают по 350-500 рублей за килограмм.
Малину — по 300-350 рублей.
Ежевику — по 400 рублей.
В магазине же упаковка клубники стоит 179 рублей 99 копеек — это цена со скидками! То есть килограмм обойдется в 719 рублей 96 копеек.
Зато в магазинах предлагают купить со скидкой манго — по 24 рубля 99 копеек за 100 граммов. Видимо, урожай хороший.
На Центральном рынке позабавило объявление продавцов: «Мы пошли в отпуск на 2-3 недели». Интересно, от чего у них зависит продолжительность отдыха?
