На рынке резко подорожали помидоры

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 9 рублей 89 копеек. Продолжают дешеветь овощи.Корзина дорогих продуктов, напротив, подорожала на 102 рубля 89 копеек. Поднялись в цене хлеб, мука, вермишель. На рынке вновь появились дорогие двухжелтковые яйца.На Центральном рынке картофель вовсю продают мешками. Средняя цена — 1 000 рублей за 40 килограммов.В прошлом году цены были в полтора раза выше. А зимнее же подорожание и вспоминать не хочется!А в магазине уже можно купить килограмм по 17 рублей 40 копеек.Если в прошлом году уродилось мало картофеля, то в этом — помидоров. Вроде бы еще сезон не закончился, а цены на томаты подскочили в несколько раз. На Центральном рынке местные продают по 250-280 рублей. При этом привозные можно купить и по 50 рублей за кило!— Помидоры почернели! Когда они зрели, помните, как похолодало? — Так объясняют подорожание продавцы.Продолжают дорожать кабачки. На рынке их уже предлагают по 90 рублей, но мы нашли и по 30!— Куда их девать-то? Это же кабачки! — ответил продавец на вопрос, почему цена такая низкая?Кстати, в одном из магазинов мы услышали рекламу доставки, в которой рассказывалось о том, что к завтраку семье понадобились именно кабачки! Вот как этот овощ стал популярен, когда предложение снизилось!За перцем также лучше идти рынок. В магазинах его уже давно продают поштучно.Продолжают снижаться цены на рис из нашей дешевой корзины. Интересно, цены на рис из дорогой корзины остаются прежними.Удивительно, но сахар в магазине выгоднее покупать килограммовыми пачками, а не мелким оптом по пять килограммов. Сезон заготовок, похоже, закончился.А на Центральном рынке прилавки ломятся от винограда.И полно ремонтантных ягод. И они не дороже, чем в первой половине лета. Клубнику предлагают по 350-500 рублей за килограмм.Малину — по 300-350 рублей.Ежевику — по 400 рублей.В магазине же упаковка клубники стоит 179 рублей 99 копеек — это цена со скидками! То есть килограмм обойдется в 719 рублей 96 копеек.Зато в магазинах предлагают купить со скидкой манго — по 24 рубля 99 копеек за 100 граммов. Видимо, урожай хороший.На Центральном рынке позабавило объявление продавцов: «Мы пошли в отпуск на 2-3 недели». Интересно, от чего у них зависит продолжительность отдыха?