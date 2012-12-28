Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
вчера, 09:03
В Данкове возбуждено уголовное дело против местного жителя за хранение наркотиков
У данковчанина нашли 27 граммов конопли, хранившейся в надворной постройке частного дома.
Запрещенное вещество было изъято полицейскими и направлено на экспертизу. Общая масса изъятого наркосодержащего растения составила около 27 граммов.
По данным полиции, местный житель хранил наркотик для личного употребления.
Дознавателем отделения дознания МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере). Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
