Происшествия
795
вчера, 09:03
5

В Данкове возбуждено уголовное дело против местного жителя за хранение наркотиков

У данковчанина нашли 27 граммов конопли, хранившейся в надворной постройке частного дома.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Данковский» 25 августа задержан 49-летний местный житель. В помещении надворной постройки своего домовладения подозреваемый хранил части растения конопли.

Запрещенное вещество было изъято полицейскими и направлено на экспертизу. Общая масса изъятого наркосодержащего растения составила около 27 граммов.

По данным полиции, местный житель хранил наркотик для личного употребления.

Дознавателем отделения дознания МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере). Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
наркотики
0
2
0
2
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
зураб
сегодня, 04:30
Сдали, видно дичка была, беспонтовая.
Ответить
Житель
вчера, 13:51
Чем ещё в 49 годиков заниматься? Не благими же делами. Носить "гордый" титул Нарика. Гордость семьи.
Ответить
да уж
вчера, 13:51
кто-то сдал любителя травки!
Ответить
Светлана
вчера, 11:21
Возможно человек хранил в медицинских целях
Ответить
Нонка
вчера, 10:45
И вновь опять передомной -параша, нары и конвой... Да и поделом тебе не умному...
Ответить
