Общество
94
20 минут назад
2

Беременные студентки могут рассчитывать на декретные от 74 867 до 103 743 рублей

Раньше декретные студенткам выплачивал вуз, теперь — отделение Социального фонда России.

С 1 сентября вводится новый порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения: раньше декретные студенткам выплачивал вуз, теперь — отделение Социального фонда России.

С 1 сентября Отделение Социального фонда России по Липецкой области будет выплачивать декретные будущим мамам-студенткам в повышенном размере. Как сообщает пресс-служба отделения СФР, вводится новый порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения: теперь выплата будет составлять 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В Липецкой области в 2025 году это 16 043 рубля.

Сейчас пособие обучающимся беременным женщинам выплачивают образовательные учреждения в размере стипендии за 140 дней больничного листа. При этом стипендии у всех разные, их размеры зависят от типа и условий получения.

Так, в 2025 году минимальный размер государственной академической стипендии у студентов-бюджетников очной формы обучения в вузах, если они успешно закрывают сессию без троек и пересдач, составляет 2 067 рублей в месяц, и эта сумма может отличаться в разных вузах. Если сравнить 2 067 рублей и 16 043 рубля в месяц — то речь идёт чуть ли не о восьмикратном увеличении суммы декретных для студенток. Но бывают и социальные, и повышенные стипендии — размеры последней доходят до 10 000 рублей.

Теперь декретные будет платить соцфонд. Право на получение пособия по новым правилам будут иметь студентки, обучающиеся по очной форме в вузах, колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, — причём независимо от того, бесплатное это обучение или платное.

С нового учебного года размер пособия по беременности и родам для студенток составит 74 867 рублей при отпуске 140 дней (74 867:140х 30= 16 043 рубля в месяц).

При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 83 423 рубля.

При многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 103 743 рублям.

Подать заявление на выплату можно будет в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал Госуслуги, в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области или в МФЦ.

В течение 10 рабочих дней необходимо представить лично в клиентскую службу документы, подтверждающие очную форму обучения и справку о периоде нетрудоспособности. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным студентками до 1 сентября 2025 года, будет производиться образовательными организациями.

Беременные студентки могут обратиться за консультацией по телефону контакт-центра регионального Отделения СФР по Липецкой области: 8-800-100-00-01 (с понедельника по четверг — с 08.30 до 17.30, в пятницу — с 08.30 до 16.30, без перерыва).
пособия
рождаемость
Нервная мать
3 минуты назад
И куда принесет эта беременная студентка ребенка? Матери с отцом в жилье? Что на декретные 74000 сейчас купить можно? Коляску 2 в 1 да кровать. А жить - то где молодым да еще с ребенком? Почему этот вопрос не решается? Ипотека семейная? Так первый взнос на нее кто имеет из студентов? И получается, что была одна дочь, а станет 3 детей- дочь, ее муж и еще ребенок. И все в одной квартире.
Ответить
Светка
10 минут назад
Теперь надо срочно беременить. Деньги-то какие хорошие.
Ответить
