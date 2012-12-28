В Липецке большое отключение холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 28 августа без холодной воды останутся жители Тракторного, Сокола, 24 микрорайона, центральной части Липецка, Ссёлок, предупредили в «РВК-Липецк».



С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в частном секторе Тракторного — на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, по проезду Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном.С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и зданиях №№ вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, вл.109а, 109б, 109в, 109г, 109е, 109и, 109к, 111, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.4, 111 стр.5, 111а стр.1, 111в, 111 лит.г, 113, 113а, стр.115а, 115б, 115в, 115е, 115ж, стр.115/2, стр.115/3, 115/5, 115/6, 117, 117а, 117б, 117в, 117г, 117д, 117е, 117ж, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е к.1, 121а, 121б, 125, 125б, 125в, 125г, 126б, 127а, 127б, 128, 128 стр.1, вл.129, вл. 129а, вл.129/2, вл.129/4, вл.130, 130а, 130а стр.1, 130б, вл. 130в, ст.131б, вл.131в, вл.132, вл.132а, вл.133а, ст.133б, вл. 134, 134а, 135а, вл.135а, 136, 136 стр.1, вл.138 по улице Ковалева, №№ 2, 4, 6, 10, 12/1, 12/2 по улице Меркулова, №№ 15, 17, 17а, 19 по улице Водопьянова, № 6 по улице Папина, № 65 по улице Плеханова, №№ 4, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 8, 10 по улице Фрунзе, №№ 7, 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53/1, 53 стр.2, 57, 57а, 59 стр.1 по улице Октябрьской, № 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №№ 3, 35, 35а, 47, 49, 51, 53, 55 по улице Первомайской, №№ 1б, 4, 8, стр. 8, 10 по улице Скороходова, в частном секторе улиц Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы, Крылова, Б. Хмельницкого, Достоевского, в Ссёлках – в домах №№ 1-60 по улице Ленина, на улицах Набережной, Пушкина, Лесной.Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей по адресам: улица Дружбы, 32, стр. 32.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 38, 53 по улице Каменный лог, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 6 по улице Московской, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, на улицах Владивостокской, Краснодарской