Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
В Липецке и Липецком округе работает ПВОв
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВОв
Происшествия
Следком на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Елецком районе
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Началось благоустройство сквера имени Владимира Варакина
Общество
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень опасности
Происшествия
Происшествия
2450
сегодня, 19:05
7

В Липецке и Липецком округе работает ПВОв

Над Липецком и Липецким округом работают ПВО и средства подавления, предупредил губернатор Игорь Артамонов. 

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. 

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
БПЛА
2
2
6
6
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вождь
34 минуты назад
если бы не я-вы бы так и не узнали что означают эти буквы "пво". Даешь образование еще на 25 лет!
Ответить
Важно
39 минут назад
А как читать ваши сообщения, если вы блокируете интернет?
Ответить
Э
13 минут назад
Сегодпя он работает. Читайте.
Ответить
Либерал
40 минут назад
Слава нашей ПВО!
Ответить
Общество
46 минут назад
Какое здание аогда богатеи по наставили домофоны ,и уарытьса нпгде
Ответить
Бабка Первая
31 минуту назад
Да не паникуйте - богатеев немного. Наберите цыферку, и вас впустят.
Ответить
Ольга
51 минуту назад
Спасибо вам родненькие.
Ответить
