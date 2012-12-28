Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?
Общество
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
Читать все
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы
Происшествия
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
Следком на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Елецком районе
Происшествия
Началось благоустройство сквера имени Владимира Варакина
Общество
Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Читать все
Погода в Липецке
643
сегодня, 17:00
2

В Липецкую область возвращается тепло

Температура снова будет расти.

В ближайшие трое суток атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 августа — 13 градусов тепла, что на 5 градусов ниже нормы, 29 августа — 16 градусов тепла, что в пределах нормы, 30 августа — 20 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +18 до +23. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.

День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году — 3 градуса тепла. 

потепление
2
0
0
3
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
12 минут назад
Ну, тогда и я возвращаюсь к боярину!
Ответить
Внушаемый
39 минут назад
Хватит все время дождь просить !Достаточно !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить