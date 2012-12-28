Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
В Липецкую область возвращается тепло
Температура снова будет расти.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.
День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году — 3 градуса тепла.
