В Липецкую область возвращается тепло

Температура снова будет расти.

В ближайшие трое суток атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 августа — 13 градусов тепла, что на 5 градусов ниже нормы, 29 августа — 16 градусов тепла, что в пределах нормы, 30 августа — 20 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году — 3 градуса тепла.