Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки

Сегодня, 26 августа, в бюджете Липецка зарезервировали 10 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от атак БПЛА, после разноса мэра энергетики подали горячую воду в 36 домов, и уличные художники рисуют птиц на стене в устье реки Липовки.