Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки

Сегодня, 26 августа, в бюджете Липецка зарезервировали 10 миллионов рублей на выплаты пострадавшим от атак БПЛА, после разноса мэра энергетики подали горячую воду в 36 домов, и уличные художники рисуют птиц на стене в устье реки Липовки.
Горожане могут рассчитывать на компенсацию за поврежденные автомобили и конструктивные элементы жилья (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов).
Владельцы машин могут получить до 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля, и до 600 тысяч — при полной его утрате.
По данным GOROD48, в департаменте финансов на рассмотрении уже находится два таких заявления — на 100 тысяч рублей и на миллион от горожан, чьи дома пострадали в результате атак беспилотников.
Для получения компенсаций важно быть признанным Следственным комитетом пострадавшим по ст. 205 УК РФ — от террористического акта.
«Что такое 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля? — Ничего. Хорошо, если автомобиль — двадцатилетнее отечественное ведро, а если свежая иномарка?», — удивился Савелий.
«В принципе, за автомобили можно было бы и не давать. Автомобилям место в гаражах, а не у дома. Оплачивать желательно только недвижимое имущество», — считает На заметку властям.
«Как проводятся оценки за повреждения по госрасценкам или по расценкам с учётом цен на рыночные расценки? Ремонтируют частные компании, а цены соответствуют проведенной оценке? Пострадавшим нужен ремонт повреждений, а не искать частных подрядчиков и закупать все по рыночным ценам», — переживает Гостья1.
Сегодня ночью тоже пришлось поволноваться. Ближе к полуночи объявили желтый уровень в Липецкой области, который почти сразу для Ельца, Елецкого и Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского округов сменился красным. Через несколько минут к ним добавились Хлевенский, Тербунский и Задонский районы, а потом и вся область.
Тревога действовала до утра. Министерство обороны России сообщило, что над нашим регионом сбили один беспилотник.
Эти новости читатели GOROD48 почти не комментировали.
«Мобильный интернет совсем умер и не реагирует, независимо от того, есть ли какой-то уровень сигнала в городе или нет. Заглушили интернет в край, тупо списывают деньги с карты ежемесячно за телефон, но интернета уже постоянно нет», — возмущается Дуся.
Накануне мэр Липецка Роман Ченцов раскритиковал работу «РИР Энерго» — энергетики медленно восстанавливают сети после гидравлических испытаний, из-за чего липчане вынуждены дольше обычного жить без горячей воды. Часом икс мэр назвал 1 сентября.
Однако уже сегодня энергетики включили горячую воду в 36 домах «Университетского». Без воды пока сидят жильцы 45 домов новых микрорайонов города, запитанных от Юго-Западной котельной. Глава Липецка настаивает на возобновлении горячего водоснабжения этих домов к вечеру сегодняшнего дня, то есть к тому времени, когда вы будете читать этот текст.
По данным GOROD48, горячей воды из-за аварий на трубопроводах нет еще в 60 многоэтажках, разбросанных по всему городу.
«Могут, значит! И дополнительные бригады в миг нашлись», — заметила Бабка Первая.
«Почаще бы мэр возмущался, глядишь и порядок навелся!», — размечтался Эх.
«За все лето горячая вода была две недели. Две недели за три месяца! Дом окружен раскопками с двух сторон, если что — спецтранспорт не проедет. Три (!) раскопки около дома, огромные, бесхозные, похоже, «РИР Энерго» про них за была. УК «Парус» выставляет ОДН за горячую воду, это как?», — пожаловалась Октябрьская, 1.
«У нас на Первомайской, 57 в общей сложности не было горячей воды три месяца. Но зато мы закалилсь, не мылись и стали как лошади крепкими и здоровыми. У нас сложности в том, что квартиры двухярусные, наверх воду не наносишься вёдрами, да и возраст не тот. Мужу 82 чуть с тазом на полетел вниз. Решили не мыться лучше, чем с костылями ходить», — добавила Норма.
Уличные художники Никита Старцев и Николай Рысляев наносят граффити на стену в устье реки Липовки у Комсомольского пруда.
На композиции птицы, занесенные в Красную книгу и встречающиеся в Липецкой области: белый и черный аисты, большая белая цапля, выпь малая, лебедь-шипун и утки. Последние — не краснокнижные, но их очень много на Комсомольском пруду.
Первую часть мурала художники собираются закончить к выходным — на Городище пройдёт гастрофестиваль «Вкусный город». Остальное — в сентябре.
«Красиво. Надеюсь, вандалы не испортят», — похвалила Лиза.
«Нам бы понравилось, если бы Липовку почистили. Например, в районе парка Победы», — попросил Житель города.
Завтра снова будет холодно, но синоптики обещают, что затем погода начнет налаживаться. В вторник ожидаются кратковременные дожди, столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов.
