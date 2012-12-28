Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью

Ночью над Липецкой областью уничтожен один беспилотник.



Всего, по данным Минобороны РФ, с полуночи до 06:10 над 15 регионами страны дежурными средствами ПВО перехвачены 43 БПЛА.Красный и желтый уровни угрозы, введенные в Липецкой области накануне поздно вечером, отменены в шесть утра.