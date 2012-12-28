20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
32 минуты назад
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Ночью над Липецкой областью уничтожен один беспилотник.
Красный и желтый уровни угрозы, введенные в Липецкой области накануне поздно вечером, отменены в шесть утра.
