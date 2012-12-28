Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
Происшествия
1864
сегодня, 13:03
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Сбитый БПЛА второй за сегодняшнее утро, уничтоженный над Липецкой областью: первый был сбит между семью и восемью часами утра.
С 11:48 на все территории Липецкой области действует красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
2
2
2
5
1
Комментарии