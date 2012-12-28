В Липецкой области ветрено и дождливо

Циклон с северной Атлантики принесет заметное похолодание.





В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области продолжит влиять североатлантический циклон. При прохождении его атмосферных фронтов пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами и порывами ветра до 20 м/сек.Среднесуточные температуры составят 9-12 градусов тепла, что на 5-8 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +15 до +20.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, гроза. Ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +17 до +19.День 27 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году — 2 градуса мороза.