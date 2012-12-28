За 21 400 пачек немаркированных сигарет усманца оштрафовали на 400 000 рублей

Изъятый контрафакт стоимостью 2,7 миллиона рублей по решению суда уничтожат.

Задонский районный суд оштрафовал 38-летнего жителя Усмани на 400 000 рублей за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, c 1 января по 9 октября 2024 года мужчина через «Телеграм» купил не менее 21 400 пачек немаркированных сигарет на общую сумму 2,7 млн рублей. Табачные изделия он хранил в надворной постройке в Хлевенском районе, а потом перевез для продажи в арендованные торговые точки в Задонске и Хлевном.