Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром

В области снова объявлен желтый уровень.

С 07:00 до 08:00 дежурными средствами ПВО над территорией Липецкой области уничтожен один БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще по два беспилотника сбиты за этот час над Белгородской и Рязанской областями.Тем временем в Липецкой области снова введен желтый уровень «Воздушная опасность».