36 минут назад
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
В области снова объявлен желтый уровень.
Еще по два беспилотника сбиты за этот час над Белгородской и Рязанской областями.
Тем временем в Липецкой области снова введен желтый уровень «Воздушная опасность».
