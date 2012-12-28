У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Общество
сегодня, 15:12
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Киноконцерн изначально требовал 100 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, киноконцерн «Мосфильм» обнаружил, что в онлайн-магазине «Море маек» на маркетплейсе Wildberries неправомерно используют часть аудиовизуального произведения «Иван Васильевич меняет профессию»: там продавали майки с использованием цитат из фильма.
Правообладатель обратился в Арбитражный суд Липецкой области с иском к зарегистрированному в Липецкой области предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Иван Васильевич меняет профессию». Предложение выплатить компенсацию добровольно не нашло ответа. И тогда федеральное государственное унитарное предприятие обратилось в суд и потребовало 100 000 рублей.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение удовлетворить требования «Мосфильма», снизив размер компенсации до 20 000 рублей.
Фото - vk.com/sud48
Комментарии (12)