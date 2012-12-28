Все новости
Общество
586
сегодня, 15:12
12

«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей

Киноконцерн изначально требовал 100 000 рублей.

Арбитражный суд взыскал с предпринимателя компенсацию за незаконное использование цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, киноконцерн «Мосфильм» обнаружил, что в онлайн-магазине «Море маек» на маркетплейсе Wildberries неправомерно используют часть аудиовизуального произведения «Иван Васильевич меняет профессию»: там продавали майки с использованием цитат из фильма.

Правообладатель обратился в Арбитражный суд Липецкой области с иском к зарегистрированному в Липецкой области предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Иван Васильевич меняет профессию». Предложение выплатить компенсацию добровольно не нашло ответа. И тогда федеральное государственное унитарное предприятие обратилось в суд и потребовало 100 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение удовлетворить требования «Мосфильма», снизив размер компенсации до 20 000 рублей.

Фото - vk.com/sud48

арбитражный суд
8
0
2
0
3

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
6 минут назад
Все эти слова есть в словаре. Предлагаю предъявить.
Ответить
Сергей Б
20 минут назад
Сильно помогла сумма "мосфильму". У них фильмы в "минусе" при прокате. Статистика.
Ответить
Леха
41 минуту назад
Какая мелочность, позорище
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
42 минуты назад
Артисты народные,и фильмы народные,неужели мосфильмовцы скатились до такого............да уж.
Ответить
Ну
43 минуты назад
Да Мосфильм про это не знал и возможно до сих пор не знает, им вообще это до лампочки. А судится за такое и требует/получает компенсацию как обычно РАО (российское авторское общество).
Ответить
омсквич
49 минут назад
Кино снимать не умеет, зато может только запрещать смотреть голливуд и требовать денег за упоминания о былых заслугах
Ответить
Сергей
22 минуты назад
Как с языка сняли про кино.
Ответить
Леха
41 минуту назад
В точку
Ответить
Бабка Первая
56 минут назад
Действительно, маек море. И запоминающееся название.
Ответить
Павел
21 минуту назад
Зоя подали в суд. Видимо, не было хорошего адвоката у предпринимателя. Следовало настаивать, что это бесплатная реклама советских фильмов.
Ответить
Швондер
сегодня, 15:28
А какое отношение этот мосфильм имеет к советскому мосфильму?
Ответить
Ух!
сегодня, 15:28
Как сильно это помогло Мосфильму! Который к тому же бюджетно датированный. Ну, ребята, вы, конечно асы.
Ответить
