35-летний лебедянец заплатил за сверхъестественное 123 тысячи

Однако чуда не случилось: его банально обманули.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнюю лжецелительницу из Курска, подозреваемая в обмане 35-летнего лебедянца — он заявил о мошенничестве ещё 18 марта.«Мужчина в одном из интернет-каналов он увидел видео, в котором незнакомка рассказывала о своих сверхъестественных способностях помогать людям в решении их проблем, и связался с целительницей. Она предложила клиенту провести обряд, для улучшения качества которого необходимо было перечислить по номеру телефона на банковский счет целительницы деньги. Но получив 123 300 рублей, лжецелительница перестала выходить на связь», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.