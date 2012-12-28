Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
35-летний лебедянец заплатил за сверхъестественное 123 тысячи
Однако чуда не случилось: его банально обманули.
«Мужчина в одном из интернет-каналов он увидел видео, в котором незнакомка рассказывала о своих сверхъестественных способностях помогать людям в решении их проблем, и связался с целительницей. Она предложила клиенту провести обряд, для улучшения качества которого необходимо было перечислить по номеру телефона на банковский счет целительницы деньги. Но получив 123 300 рублей, лжецелительница перестала выходить на связь», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
