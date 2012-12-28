Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Происшествия
354
сегодня, 17:44
2
Поджигатель-неудачник получил два года колонии-поселения
Мужчина хотел зарабоать 50 000 рублей на поджоге автомобиля. Но машина не сгорела, а денег он не получил.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. Вечером 3 сентября 2024 года на улице Индустриальной у входа в студию парикмахерского искусства «Блеск» мужчина пытался сжечь автомобиль «Фольксваген 2К Caddy». Он облил жидкостью для снятия лака лобовое стекло машины, поджёг ее с помощью спичек, и убедившись, что автомобиль загорелся, скрылся.
Машина принадлежала ООО «Блеск» и была куплена по программе лизинга больше чем за два миллиона рублей, а ездила на ней генеральный директор этой фирмы.
Сама женщина в момент поджога работала у окна за компьютером и вовремя заметила, что между лобовым стеклом и капотом её автомобиля что-то горит, выбежала на улицу и потушила машину при помощи пузырчатой упаковочной плёнки, лежавшей в багажнике. Тем не менее, огнём были повреждены лобовое стекло и капот. Кроме того, женщина получила сильные ожоги рук.
Со слов самого поджигателя, в августе 2024 года в баре на улице Петра Смородина он вступил в беседу с незнакомцем и тот предложил ему заработать 50 тысяч рублей на поджоге автомобиля его знакомой.
— Не знаю я этого человека. Он объяснил всё личной неприязнью к женщине, — признался поджигатель на камеру.
Через несколько дней после разговора в баре поджигатель выполнил условие договора, однако денег так и не получил. Улики: одежду и рюкзак он сжёг у района «Елецкий».
В поджоге сама гендиректор парикмахерской подозревала своего бывшего 49-летнего сожителя. С ним они были вместе семь лет и разошлись. После этого сожитель угрожал, что подожжет её машину. Но доказать причастность бывшего сожителя так и не удалось. В деле говорится только об умышленном сговоре с неустановленным в ходе следствия лицом.
«Установлено, что подсудимый вступил с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в сговор, направленный на уничтожение автомобиля за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Комментарии (2)