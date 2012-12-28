Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Авария произошла вне пешеходного перехода, погибшему было 50 лет.
Еще один человек погиб в ДТП 15 августа: в селе Измалково 16-летний мотоциклист сбил насмерть 68-летнего мужчину.
За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали 15 человек, большинство из них попали в аварии с участием двухколесного транспорта.
15 августа в Данковском районе в селе Бигильдино около одиннадцати часов вечера на улице Центральной 15-летний подросток на скутере сбил 14-летнюю девочку, которая получила травмы.
Ночью 16 августа в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны столкнулись мопед под управлением 15-летнего подростка и автомобиль «Кайи» с 36-летним мужчиной за рулем. Подростка доставили в больницу.
Днем в Грязях на улице Хлебозаводской 12-летний подросток на электросамокате не справился с управлением и перевернулся. Мальчика доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
17 августа Усманском районе на дороге Усмань – Липецк столкнулись автомобиль «Шевроле» с 54-летним мужчиной за рулем и мотоцикл под управлением 17-летнего подростка. Парня госпитализировали.
В тот же день в селе Сторожевое Усманского района столкнулись автомобиль «Богдан» под управлением 42-летнего мужчины и мопед под управлением 19-летнего парня. Водитель мопеда оказался в больнице.
ДТП с четырьмя пострадавшими произошло 15 августа в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков: в столкновении автомобилей «Митсубиси» и «Хендай» травмы получили 44-летний и 73-летний водители и их пассажирки.
