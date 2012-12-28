Все новости
Экономика
506
сегодня, 15:08
10

Цены на бензин скакнули вверх

На одной позиции удерживается уже второй месяц только бензин премиальной марки.

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе выросли сразу на 0,6% — против роста на 0,3% неделей ранее. Вновь подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива, кроме бензина премиальной марки, стоимость которого остается неизменной уже второй месяц. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 5 по 11 августа.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,6% и составила 61,33 рубля за литр против 60,96 рубля неделей ранее. Так, на 0,5% подорожала марка бензина АИ-92 — до 57,90 рубля, на 4 августа его стоимость составляла 57,64 рубля. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95, на 0,8%, с 62,80 рубля до 63,28 рубля. Дизельное топливо, как и неделей ранее, прибавило в цене 0,1%, с 67,66 рубля до 67,70 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля.

топливо
инфляция
3
0
3
1
2

Комментарии (10)

Комментарии (10)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
11 минут назад
Вот это поворот. Новость о которой не знали автовладельцы, и организации, и грузоперевозчики, и все те, которые зависят от бензина, и вообще от топлива. То что бензин поднимается в цене уже год и более, два раза в неделю, никому нет дела. Где ФАС, и другие службы? На уровне Государства. Кому на Руси жить хорошо?
Ответить
контингент
26 минут назад
спасибо хозяевам недр земных!!!
Ответить
ДАЕШЬ
29 минут назад
СОТКУ ЗА ЛИТР!
Ответить
Внушаемый
35 минут назад
Интересно ,если цены на топливо растут каждую неделю ,то инфляция может уменьшиться ?
Ответить
48
сегодня, 15:44
К выборам
Ответить
48
сегодня, 15:41
Скоро выборы
Ответить
Гость
сегодня, 15:34
Сейчас и продукты подтянутся
Ответить
Богатый Буратино
сегодня, 15:20
Когда же по сотке за литр будет!?! Жду-не дождусь!!!
Ответить
Самокатчик
сегодня, 15:17
Цены на бензин скаканули вверх, а машин на дорогах от этого меньше не стало!
Ответить
Игорь
55 минут назад
Да причем здесь свои машины. * бензина дорожает все так как это перевозки подумать не пробовали
Ответить
