Цены на бензин скакнули вверх

На одной позиции удерживается уже второй месяц только бензин премиальной марки.





Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе выросли сразу на 0,6% — против роста на 0,3% неделей ранее. Вновь подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива, кроме бензина премиальной марки, стоимость которого остается неизменной уже второй месяц. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 5 по 11 августа.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,6% и составила 61,33 рубля за литр против 60,96 рубля неделей ранее. Так, на 0,5% подорожала марка бензина АИ-92 — до 57,90 рубля, на 4 августа его стоимость составляла 57,64 рубля. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95, на 0,8%, с 62,80 рубля до 63,28 рубля. Дизельное топливо, как и неделей ранее, прибавило в цене 0,1%, с 67,66 рубля до 67,70 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля.