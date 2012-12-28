Все новости
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала застопорилось
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
Общество
Сколько вы готовы потратить на подготовку к школе?
Говорит Липецк
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
Энергоснабжение Сокола и нескольких улиц города восстановят в течении 2,5 часа
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
«Три кота» обошлись в 50 000 рублей
Общество
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
Здоровье
585
сегодня, 17:30
3

В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов

А они могут вызвать отравление.

С начала года Липецкая областная ветеринарная лаборатория проанализировала 353 пробы овощей и фруктов на содержание нитратов, и в 55 пробах (или в 15,6%) была выявлена концентрация нитратов, значительно превышающая нормативные значения.

«Попадая в организм человека, нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы восстанавливаются до нитритов, которые взаимодействуют с гемоглобином крови. В результате образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен переносить кислород. Таким образом, в организме человека при повышенной концентрации нитратов может возникнуть кислородный голод и затем отравление», — отмечают в Липецкой областной ветеринарной лаборатории.

Липчанам советуют: выбирая сезонные овощи и фрукты, тщательно их мойте и очищайте, удаляйте части с повышенным содержанием нитратов (кочерыжку капусты, кожуру моркови), вымачивайте овощи в воде. Термическая обработка также снижает количество нитратов.
А вот бытовые экспресс-нитратомеры, как показывает практика, зачастую показывают неточные результаты, занижающие действительное содержание нитратов в овощах и фруктах.

Также Липецкой областной ветеринарной лабораторией в первом полугодии было проведено исследований более 110 проб воздуха и смывов холодильных камер на определение из заселённости плесневыми грибами, при этом 4% проб не соответствовали нормативным требованиям. В холодильных камерах наиболее часто встречаются следующие виды плесневых грибов: пенициллиум, кладоспориум, тамнидиум. Попадая со стен и из воздуха на продукты и развиваясь на них, плесень ухудшает товарный вид продуктов и вызывает их порчу под действием выделяемых ими ферментов и токсинов.
нитраты
Комментарии (3)

Хороший вопрос
14 минут назад
Из каких стран продукты с нитратами?
значит
38 минут назад
плохо работают.
Гостья1
41 минуту назад
Покупаем фрукты и овощи на центральном рынке. Есть ли лаборатория на рынке и какая гарантия ,что все продаваемое соответствует нормативам по нитратам? Частники проводят проверку в лаборатории ? Что должно быть у продавца подтверждающее качество продукции???.
