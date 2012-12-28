В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов

А они могут вызвать отравление.

С начала года Липецкая областная ветеринарная лаборатория проанализировала 353 пробы овощей и фруктов на содержание нитратов, и в 55 пробах (или в 15,6%) была выявлена концентрация нитратов, значительно превышающая нормативные значения.«Попадая в организм человека, нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы восстанавливаются до нитритов, которые взаимодействуют с гемоглобином крови. В результате образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен переносить кислород. Таким образом, в организме человека при повышенной концентрации нитратов может возникнуть кислородный голод и затем отравление», — отмечают в Липецкой областной ветеринарной лаборатории.Липчанам советуют: выбирая сезонные овощи и фрукты, тщательно их мойте и очищайте, удаляйте части с повышенным содержанием нитратов (кочерыжку капусты, кожуру моркови), вымачивайте овощи в воде. Термическая обработка также снижает количество нитратов.А вот бытовые экспресс-нитратомеры, как показывает практика, зачастую показывают неточные результаты, занижающие действительное содержание нитратов в овощах и фруктах.Также Липецкой областной ветеринарной лабораторией в первом полугодии было проведено исследований более 110 проб воздуха и смывов холодильных камер на определение из заселённости плесневыми грибами, при этом 4% проб не соответствовали нормативным требованиям. В холодильных камерах наиболее часто встречаются следующие виды плесневых грибов: пенициллиум, кладоспориум, тамнидиум. Попадая со стен и из воздуха на продукты и развиваясь на них, плесень ухудшает товарный вид продуктов и вызывает их порчу под действием выделяемых ими ферментов и токсинов.