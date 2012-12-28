28-летний грязинец угнал «семёрку», но она практически сразу заглохла

Угонщик машину бросил, но его нашли по отпечаткам.

11 августа в полицию обратился 65-летний житель Грязей, у которого угнали «ВАЗ-2107» с улицы Крылова. Но угонщик далеко не уехал — по пути машина заглохла, и он её бросил.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 28-летнего подозреваемого установили по отпечаткам пальцев.«Подозреваемый пояснил, что проходя по улице Крылова, он увидел автомобиль и решил покататься на нём. Так как завести автомобиль не смог, бросил его», — рассказали в полиции.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы на срок до 5 лет. Из угнанной машины также пропали аккумулятор и удочка — подозреваемого отрабатывают и на предмет кражи.