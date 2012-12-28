Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
сегодня, 14:45
28-летний грязинец угнал «семёрку», но она практически сразу заглохла
Угонщик машину бросил, но его нашли по отпечаткам.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 28-летнего подозреваемого установили по отпечаткам пальцев.
«Подозреваемый пояснил, что проходя по улице Крылова, он увидел автомобиль и решил покататься на нём. Так как завести автомобиль не смог, бросил его», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы на срок до 5 лет. Из угнанной машины также пропали аккумулятор и удочка — подозреваемого отрабатывают и на предмет кражи.
