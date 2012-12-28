Все новости
Происшествия
сегодня, 14:45
28-летний грязинец угнал «семёрку», но она практически сразу заглохла

Угонщик машину бросил, но его нашли по отпечаткам.

11 августа в полицию обратился 65-летний житель Грязей, у которого угнали «ВАЗ-2107» с улицы Крылова. Но угонщик далеко не уехал — по пути машина заглохла, и он её бросил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 28-летнего подозреваемого установили по отпечаткам пальцев.

«Подозреваемый пояснил, что проходя по улице Крылова, он увидел автомобиль и решил покататься на нём. Так как завести автомобиль не смог, бросил его», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы на срок до 5 лет. Из угнанной машины также пропали аккумулятор и удочка — подозреваемого отрабатывают и на предмет кражи.
угон
автомобиль
Сначала новые
Гость
7 минут назад
Иногда читайте что пишите
Ответить
Иарина
8 минут назад
Бедолага...
Ответить
1
40 минут назад
Лучше бы коррупционеров и бандитов искали.
Ответить
нквд
42 минуты назад
Не удивлюсь ,он уже торчал в ИТК ?
Ответить
Житель
45 минут назад
До пяти лет лишения свободы на срок до пяти лет.... Граждане, Вы СМИ!!! Держите лицо!
Ответить
Учитель русского
41 минуту назад
В этой фразе "журналистов" глубокий философский смысл и идеальная игра слов. Вы просто не поняли.
Ответить
Сева
47 минут назад
Вот же невезение... Но он не угнал, раз не завёл. А вот удочка и аккумулятор-это уже кража. Но хозяин мог заявить и о ноутбуке, и о швейцарских часах в бардачке.
Ответить
