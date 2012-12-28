Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
17 минут назад
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Авария произошла ночью. Водитель «ВАЗа» госпитализирован.
«Водителя «семерки» с травмами госпитализировали», — сообщает Госавтоинспекция.
Еще одна авария произошла вчера в Липецке на улице Студеновской: около восьми утра 29-летний водитель «Лады Калины» совершил наезд на стоящий автомобиль «Пежо» с 35-летней женщиной за рулем.
В аварии получила травму 22-летняя пассажирка «Пежо». Девушка после оказания помощи отпущена.
