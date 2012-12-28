Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Читать все
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Общество
Сегодня в Липецке: молодёжный день, липчане не желают первоклассникам учителей-мужчин
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Комбайн «Нива» сгорел в Лев-Толстовском районе
Происшествия
Сколько вы готовы потратить на подготовку к школе?
Говорит Липецк
Читать все
Происшествия
247
17 минут назад

«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком

Авария произошла ночью. Водитель «ВАЗа» госпитализирован.

В половине двенадцатого ночи на дороге «Обход города Липецка» столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 33-летнего водителя и грузовик «МАН» с 51-летним мужчиной за рулем. 

«Водителя «семерки» с травмами госпитализировали», — сообщает Госавтоинспекция.

Еще одна авария произошла вчера в Липецке на улице Студеновской: около восьми утра 29-летний водитель «Лады Калины» совершил наезд на стоящий автомобиль «Пежо» с 35-летней женщиной за рулем. 

В аварии получила травму 22-летняя пассажирка «Пежо». Девушка после оказания помощи отпущена.

авария
ДТП
0
1
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить