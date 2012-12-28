«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком

Авария произошла ночью. Водитель «ВАЗа» госпитализирован.



В половине двенадцатого ночи на дороге «Обход города Липецка» столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 33-летнего водителя и грузовик «МАН» с 51-летним мужчиной за рулем.«Водителя «семерки» с травмами госпитализировали», — сообщает Госавтоинспекция.Еще одна авария произошла вчера в Липецке на улице Студеновской: около восьми утра 29-летний водитель «Лады Калины» совершил наезд на стоящий автомобиль «Пежо» с 35-летней женщиной за рулем.В аварии получила травму 22-летняя пассажирка «Пежо». Девушка после оказания помощи отпущена.