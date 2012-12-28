В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»

Водитель скрылся.

9 августа примерно в 21:15 на 10-м километре дороги «Вязово-Культура-Волчье» Лебедянского района погиб пешеход, а сбивший его водитель скрылся. Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия.«Водитель автомобиля, предположительно марок «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2114» или их модификаций, насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Очевидцев аварии просим позвонить по телефонам: 8(4742) 42-35-61 или 112», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.