7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
сегодня, 15:27
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Водитель скрылся.
«Водитель автомобиля, предположительно марок «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2114» или их модификаций, насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Очевидцев аварии просим позвонить по телефонам: 8(4742) 42-35-61 или 112», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
