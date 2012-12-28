Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
сегодня, 11:46
Данковская больница расплатилась с поставщиками после вмешательства прокуратуры
Сумма долга составляла 9,5 миллиона рублей.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу больницы. Принятые меры прокурорского реагирования позволили полностью погасить долги перед предпринимателями, восстановив их нарушенные права, сообщили в Генпрокуратуре.
