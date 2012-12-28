Все новости
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченные наркотики, острые звезды и жуткая ворона
Общество
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Происшествия
Спасатели предупредили липчан о надвигающемся грозовом фронте
Общество
Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги
Общество
Липчанке грозит до 6 лет за кражу и использование чужой банковской карты
Происшествия
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
Данковская больница расплатилась с поставщиками после вмешательства прокуратуры
Общество
Красный уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Происшествия
«Желтый уровень» воздушной опасности отменен
Общество
Общество
193
сегодня, 11:46
1

Данковская больница расплатилась с поставщиками после вмешательства прокуратуры

Сумма долга составляла 9,5 миллиона рублей.

В ходе проверки Данковской межрайонной прокуратуры выявлены нарушения своевременной оплаты исполненных государственных контрактов. Установлено, что Данковская ЦРБ накопила задолженность перед поставщиками на сумму свыше 9,5 млн рублей за поставки медикаментов, оборудования и коммунальные услуги.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу больницы. Принятые меры прокурорского реагирования позволили полностью погасить долги перед предпринимателями, восстановив их нарушенные права, сообщили в Генпрокуратуре.
долги
1
0
0
3
1

Комментарии (1)

Сначала новые
Нервная мать
19 минут назад
А работникам хоть платят?
