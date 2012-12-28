$80,04
€92,50
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Желтый уровень отменен
Происшествия
В области объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
О спорт, ты — мир: в Липецкой области физкультурой и спортом занимаются более 650 000 человек
Спорт
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Волонтеры НЛМК высадили больше 650 деревьев и кустарников в Липецке
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$80,04
€92,50
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Следом за желтым — красный
Происшествия
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Читать все
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
О спорт, ты — мир: в Липецкой области физкультурой и спортом занимаются более 650 000 человек
Спорт
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Экономика
На Матырском сегодня был потоп: вода забила из колодца
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченные наркотики, острые звезды и жуткая ворона
Общество
Желтый уровень отменен
Происшествия
В области объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
148
52 минуты назад
Желтый уровень отменен
В Липецкой области объявлен отбой желтого уровня «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
0
0
0
0
1
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии