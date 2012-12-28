62-летний долгоруковец и 67-летний липчанин перевели мошенникам по 1,6 миллиона рублей

А 34-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 680 000 рублей.

7 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 67-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 5-6 августа мужчина общался с мошенниками в мессенджере и они убедили его перевести через банкомат 1,6 миллиона рублей.В Долгоруково 62-летний мужчина с 3 июля по 5 августа пытался заработать на биржевых инвестициях и перевёл мошенникам со своего счёта 1 630 000 рублей.21-летний липчанин 5 августа поговорил с сотрудниками «сотовой компании» и «Центробанка» и перевёл на «безопасный счёт» через личный кабинет банка 243 000 рублей.45-летняя липчанка хотела купить щебень через сайт объявлений и перевела продавцу-мошеннику 11 000 рублей.20-летний липчанин с 6 по 7 августа разговаривал с «сотрудником сотовой компании» на предмет продления договора и срока действия сим-карты. Он лишился 45 000 рублей.34-летняя липчанка 7 августа перевела на «безопасный счёт» через банкомат 680 000 рублей.В Ельце 20-летняя девушка общалась в мессенджерах с «сотрудником службы безопасности Центробанка» и тот убедил её отправить со своей кредитной карты на «безопасный счёт» 27 000 рублей.А в Усмани 59-летняя женщина 6 и 7 августа поговорила с «сотрудником Роскомнадзора», тот ошарашил её неправомерным переводом денег в недружественную страну, и в результате женщина отправила 323 000 рублей мошенникам.