Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
62-летний долгоруковец и 67-летний липчанин перевели мошенникам по 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Ворона застряла в вентиляционной шахте и напугала хозяйку квартиры
Происшествия
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
224
сегодня, 12:47
5

62-летний долгоруковец и 67-летний липчанин перевели мошенникам по 1,6 миллиона рублей

А 34-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 680 000 рублей.

7 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 67-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 5-6 августа мужчина общался с мошенниками в мессенджере и они убедили его перевести через банкомат 1,6 миллиона рублей.

В Долгоруково 62-летний мужчина с 3 июля по 5 августа пытался заработать на биржевых инвестициях и перевёл мошенникам со своего счёта 1 630 000 рублей.

21-летний липчанин 5 августа поговорил с сотрудниками «сотовой компании» и «Центробанка» и перевёл на «безопасный счёт» через личный кабинет банка 243 000 рублей.

45-летняя липчанка хотела купить щебень через сайт объявлений и перевела продавцу-мошеннику 11 000 рублей.

20-летний липчанин с 6 по 7 августа разговаривал с «сотрудником сотовой компании» на предмет продления договора и срока действия сим-карты. Он лишился 45 000 рублей.

34-летняя липчанка 7 августа перевела на «безопасный счёт» через банкомат 680 000 рублей.

В Ельце 20-летняя девушка общалась в мессенджерах с «сотрудником службы безопасности Центробанка» и тот убедил её отправить со своей кредитной карты на «безопасный счёт» 27 000 рублей.

А в Усмани 59-летняя женщина 6 и 7 августа поговорила с «сотрудником Роскомнадзора», тот ошарашил её неправомерным переводом денег в недружественную страну, и в результате женщина отправила 323 000 рублей мошенникам.
мошенничество
0
0
1
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
21 минуту назад
Вот бы каждый обманутый поделился подробностями своего печального опыта с друзьями в ОК, ВК.., да хоть в домовом чате! Смотришь, и меньше бы надувательства было... Ага, размечталась дурашка)
Ответить
Юла
23 минуты назад
Откуда столько богатых буратин? Каждый день кому-то что-то переводят
Ответить
Что
25 минут назад
Сказать? Не судите, да не судимы будете.
Ответить
zor
32 минуты назад
откуда у людей такие деньги?
Ответить
Пенсионеры
39 минут назад
Массовая деменция не прекращается. Как еще можно объяснить народу, что бесплатного сыра не бывает.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить