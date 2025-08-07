Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
За сутки на дорогах Липецкой области произошли три аварии с участием мототехники.
Еще одна авария с участием мототехники произошла вчера в селе Болховское Задонского района: столкнулись мопед, которым управляла 14-летняя школьница, и скутер под управлением 12-летней девочки. Обе девочки госпитализированы.
В Липецке на проспекте Победы скутер 17-летнего подростка столкнулся с «ВАЗ-21011» под управлением 22-летнего водителя. В аварии пострадал 17-летний пассажир скутера.
