Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы

Мужчина собирал яблоки и упал прямо на металлический штырь.

В Елецкой городской больнице имени Семашко спасли мужчину, который собирал яблоки в своём саду и упал с лестницы на металлический штырь.«Арматура прошла буквально в сантиметре от головного мозга, создавая реальную угрозу жизни. Врачи отделения травматологии совершили чудо: извлекли инородное тело и сохранили целостность жизненно важных артерий и структур головного мозга», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Сейчас мужчина идет на поправку и готовится к выписке.