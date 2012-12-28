Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Здоровье
51 минуту назад
5
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Мужчина собирал яблоки и упал прямо на металлический штырь.
«Арматура прошла буквально в сантиметре от головного мозга, создавая реальную угрозу жизни. Врачи отделения травматологии совершили чудо: извлекли инородное тело и сохранили целостность жизненно важных артерий и структур головного мозга», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Сейчас мужчина идет на поправку и готовится к выписке.
