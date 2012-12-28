Все новости
Здоровье
573
51 минуту назад
5

Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы

Мужчина собирал яблоки и упал прямо на металлический штырь.

В Елецкой городской больнице имени Семашко спасли мужчину, который собирал яблоки в своём саду и упал с лестницы на металлический штырь.

«Арматура прошла буквально в сантиметре от головного мозга, создавая реальную угрозу жизни. Врачи отделения травматологии совершили чудо: извлекли инородное тело и сохранили целостность жизненно важных артерий и структур головного мозга», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. 

Сейчас мужчина идет на поправку и готовится к выписке.
медицина
0
4
2
6
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Быть Счастливым
3 минуты назад
У каждого своя смерть, эта не его.
Ответить
Наталья
12 минут назад
Спасибо Врачам!
Ответить
успел
19 минут назад
яблочек собрать то?
Ответить
Усиленный пиар
24 минуты назад
Маркова уйдет на повышение?
Ответить
Гость
36 минут назад
В рубашке родился.
Ответить
