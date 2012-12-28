Происшествия
25-летняя липчанка стала жертвой мошенников и сама устроилась их курьером
От орловской пенсионерки она получила больше миллиона рублей.
До этого пенсионерке позвонили и рекомендовали перезаключить договор на услуги связи. Женщина сообщила звонившим запрошенные данные.
На следующий день с орловчанкой снова связались и уведомили, что мошенники оформили от ее имени доверенность на иностранца, который финансирует противоправную деятельность. Женщну напугали обыском и сообщили, что ей нужно срочно задекларировать сбережения. Пенсионерка сняла со счета 1 миллион 80 тысяч рублей и передала прибывшей к ней девушке – якобы сотруднице звонивших. Деньги при этом обещали вернуть на утро.
Полиция возбудила уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ. Выяснилось, что забравшая деньги у пенсионерки жительница Липецкой области уже является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в Тамбовской области, а также причастна к нескольким преступлениям на территории других регионов.
Как оказалось, девушка ранее сама стала жертвой мошенников и лишилась 600 тысяч рублей. Ей пообещали вернуть деньги, если она станет курьером мошенников.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
