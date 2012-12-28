25-летняя липчанка стала жертвой мошенников и сама устроилась их курьером

От орловской пенсионерки она получила больше миллиона рублей.

25-летнюю жительницу Липецкой области подозревают в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, женщина приехала на машине к дому орловской пенсионерки и получила от неё 1 миллион 80 тысяч рублей.До этого пенсионерке позвонили и рекомендовали перезаключить договор на услуги связи. Женщина сообщила звонившим запрошенные данные.На следующий день с орловчанкой снова связались и уведомили, что мошенники оформили от ее имени доверенность на иностранца, который финансирует противоправную деятельность. Женщну напугали обыском и сообщили, что ей нужно срочно задекларировать сбережения. Пенсионерка сняла со счета 1 миллион 80 тысяч рублей и передала прибывшей к ней девушке – якобы сотруднице звонивших. Деньги при этом обещали вернуть на утро.Полиция возбудила уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ. Выяснилось, что забравшая деньги у пенсионерки жительница Липецкой области уже является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в Тамбовской области, а также причастна к нескольким преступлениям на территории других регионов.Как оказалось, девушка ранее сама стала жертвой мошенников и лишилась 600 тысяч рублей. Ей пообещали вернуть деньги, если она станет курьером мошенников.Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.