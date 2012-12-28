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Общество
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сегодня, 14:32
Более 90 млн рублей за капремонт вернули жители Липецкой области с начала года
Для получения льготы необходимый пакет документов подается в ближайшее отделение центра «Мои документы». Необходимо отметить, что льгота носит компенсационный характер. Квитанции на капитальный ремонт по-прежнему будут приходить собственнику, и их нужно оплачивать. Сама компенсация будет ежемесячно перечисляться на счет в банке или через подразделения почтовой связи.
Подобнее с оформлением компенсации можно ознакомиться на сайте областного минсоцполитики.
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