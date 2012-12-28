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сегодня, 11:44
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28-летняя женщина помогала знакомой погасить долг по кредиту и перевела себе 100 000 рублей

Женщина уже вернула часть денег, но ей всё равно грозит до шести лет колонии.

В Добринке в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).

— По данным следствия, жительница Добринки помогала своей знакомой погасить платеж по кредиту. Потерпевшая предоставила ей доступ к приложению мобильного банка, так как самостоятельно не смогла сделать платеж. Однако знакомая перевела 100 тысяч рублей на свой счет и удалила приложение банка. Спустя месяц владелица кредитной карты узнала о задолженности и обратилась в полицию, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

28-летняя женщина во всём призналась и даже частично возместила ущерб. Но ей всё равно грозит до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (4)

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ЗЛОЙ ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА
36 минут назад
Комиссия - 100% - это по нашему
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Помогла
42 минуты назад
Так помогла.Тимуровка.
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Влад
34 минуты назад
Комиссия за услугу.
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Анна
43 минуты назад
Срок за убийство от 6 лет, а за какие 100 тысяч до 6 лет. То есть минимум и максимум равны. На усмотрение суда. Странное дело...
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