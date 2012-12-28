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28-летняя женщина помогала знакомой погасить долг по кредиту и перевела себе 100 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 11:44
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28-летняя женщина помогала знакомой погасить долг по кредиту и перевела себе 100 000 рублей
Женщина уже вернула часть денег, но ей всё равно грозит до шести лет колонии.
— По данным следствия, жительница Добринки помогала своей знакомой погасить платеж по кредиту. Потерпевшая предоставила ей доступ к приложению мобильного банка, так как самостоятельно не смогла сделать платеж. Однако знакомая перевела 100 тысяч рублей на свой счет и удалила приложение банка. Спустя месяц владелица кредитной карты узнала о задолженности и обратилась в полицию, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
28-летняя женщина во всём призналась и даже частично возместила ущерб. Но ей всё равно грозит до шести лет лишения свободы.
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