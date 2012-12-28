28-летняя женщина помогала знакомой погасить долг по кредиту и перевела себе 100 000 рублей

Женщина уже вернула часть денег, но ей всё равно грозит до шести лет колонии.

В Добринке в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).— По данным следствия, жительница Добринки помогала своей знакомой погасить платеж по кредиту. Потерпевшая предоставила ей доступ к приложению мобильного банка, так как самостоятельно не смогла сделать платеж. Однако знакомая перевела 100 тысяч рублей на свой счет и удалила приложение банка. Спустя месяц владелица кредитной карты узнала о задолженности и обратилась в полицию, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.28-летняя женщина во всём призналась и даже частично возместила ущерб. Но ей всё равно грозит до шести лет лишения свободы.