Житель Липецкой области забил до смерти воронежца

Обычная словесная перепалка переросла в драку.

Суд вынес приговор 38-летнему жителю села Елец-Маланино Хлевенского района Липецкой области, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Ночью 12 октября 2024 года возле кафе в Центральном районе Воронежа хлевенец поссорился, а затем подрался с жителем города. Через несколько дней его оппонент умер в больнице от полученных травм.— Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров, позволившие изобличить мужчину в совершении данного преступления, — рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.