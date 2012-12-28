Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Происшествия
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52 минуты назад
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Житель Липецкой области забил до смерти воронежца
Обычная словесная перепалка переросла в драку.
Ночью 12 октября 2024 года возле кафе в Центральном районе Воронежа хлевенец поссорился, а затем подрался с жителем города. Через несколько дней его оппонент умер в больнице от полученных травм.
— Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров, позволившие изобличить мужчину в совершении данного преступления, — рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.
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