Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Выточившего во дворе сюрикены умельца ждёт суд
Происшествия
Липецкий зоопарк завалили яблоками
Общество
ДТП на Петровском мосту сковало движение в центре Липецка
Происшествия
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Общество
Четыре района Липецка останутся без воды
Общество
Еще одна остановка повреждена на Орловском шоссе
Общество
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Спорт
️Сотрудница пункта выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантами на бижутерию
Происшествия
Из Липецка до Задонска через шесть храмов пройдёт крестный ход
Общество
29-летний водитель пострадал в столкновении на Советской
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Общество
️Сотрудница пункта выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантами на бижутерию
Происшествия
В Липецком зоопарке спасли новорождённого детёныша летучей мыши
Общество
ДТП на Петровском мосту сковало движение в центре Липецка
Происшествия
29-летний водитель пострадал в столкновении на Советской
Происшествия
76-летнюю липчанку обманули сотрудники «Пенсионного фонда»
Происшествия
Неуместный смех, пощечина, удар костылем: в семейной ссоре будет разбираться суд
Происшествия
Четверо мошенников из Самары выманивали у липчан деньги под предлогом замены счётчиков
Происшествия
Что вы не успели сделать этим летом?
Говорит Липецк
Житель Липецкой области забил до смерти воронежца
Происшествия
Читать все
Происшествия
757
52 минуты назад
2

Житель Липецкой области забил до смерти воронежца

Обычная словесная перепалка переросла в драку.

Суд вынес приговор 38-летнему жителю села Елец-Маланино Хлевенского района Липецкой области, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ночью 12 октября 2024 года возле кафе в Центральном районе Воронежа хлевенец поссорился, а затем подрался с жителем города. Через несколько дней его оппонент умер в больнице от полученных травм.

— Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров, позволившие изобличить мужчину в совершении данного преступления, — рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.
драка
убийство
1
0
6
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ему
9 минут назад
Лет 15 просто так надо дать, гопник.
Ответить
Алкан лтз
35 минут назад
Шесть лет за человека! Эт так стоит человеческая жизнь!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить