За кражу триммера — 3,5 года колонии

У мужчины уже был условный срок.

В Чаплыгинском районе 43-летний мужчина выслушал приговор за кражу на 6,5 тысячи рублей — 3,5 года колонии общего режима.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в мае этого года мужчина, уже осужденный в феврале этого же года за кражу к условному сроку, проник в чужой дом и похитил триммер стоимостью чуть более 6,5 тысячи рублей.Обвиняемый вину признал и вернул триммер. Но это его не спасло: суд отменил условное наказание и по совокупности приговоров мужчина получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.