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Происшествия
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52 минуты назад
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За кражу триммера — 3,5 года колонии
У мужчины уже был условный срок.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в мае этого года мужчина, уже осужденный в феврале этого же года за кражу к условному сроку, проник в чужой дом и похитил триммер стоимостью чуть более 6,5 тысячи рублей.
Обвиняемый вину признал и вернул триммер. Но это его не спасло: суд отменил условное наказание и по совокупности приговоров мужчина получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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