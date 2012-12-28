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131
52 минуты назад
3

За кражу триммера — 3,5 года колонии

У мужчины уже был условный срок.

В Чаплыгинском районе 43-летний мужчина выслушал приговор за кражу на 6,5 тысячи рублей — 3,5 года колонии общего режима.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в мае этого года мужчина, уже осужденный в феврале этого же года за кражу к условному сроку, проник в чужой дом и похитил триммер стоимостью чуть более 6,5 тысячи рублей.

Обвиняемый вину признал и вернул триммер. Но это его не спасло: суд отменил условное наказание и по совокупности приговоров мужчина получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
кража
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Комментарии (3)

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Сначала новые
снова
33 минуты назад
слышь ты-редактор или модератор людских пожеланий,совесть имей!печатай,что народ говорит,может жизнь немного,но улучшиться!?
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снова
39 минут назад
вот человеку жизнь поломали за копейки!смысл?не хорошо по-человечески!а кто ворует вагонами дают условно!справедливо?под размышление!человечество глупо по своей сути,такое творят,что с нами инопланетный разум даже не будет разговаривать на дальнем пограничье,мы для него муравьи!!!!!
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Судья Дредд
42 минуты назад
Давайте за всё сажать. За каждую украденную вещь.
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