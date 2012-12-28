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10 минут назад

На улице Ленина разворотили тротуарную плитку

Покрытие повредила компания, благоустраивающая территорию у фонтана. Восстановить тротуар она должна уже завтра.

В выходные дни на улице Ленина, рядом с Дворцом бракосочетания был поврежден плиточный тротуар. Оказалось, его разворотила техника подрядчика, благоустраивающая территорию у фонтана по-соседству.

В пресс-службе мэрии Липецка заверили, что завтра подрядчик все поправит.

Напомним, фонтан обещают запустить к концу лета. Благоустройство территории рядом с ним по программе «Формирование комфортной городской среды» обошлось в 11,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен восстановить плитку, гранитные ступени, подпорные стенки, озеленить территорию, а также отремонтировать скамейки и урны.
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