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15 минут назад

На нескольких улицах Липецка из-за аварийных работ отключат воду

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно, до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам:

- ул. Неделина, 49, 51, 51а, 41, 47, 45, 43, 31а, 31, 29, 27, 33, 39, 37, 35, 21, 23, 25, 19, 15, 15а, 15б, 13, 7, 15г, 11, 9, 17, 17а, 15в;
- ул. Мичурина, 28, 26, 28а, 28б, 28г, 28в, 28д, 28е, 22а, 26б, 24, 21/1, 22, 16, 16а, 20, 12, 8, 4, 2;
- ул. Нагорная, 4;
- частный сектор: ул. Котовского, пер. Кочубея, пер. Морозова, пер. Дубинина, ул. Кооперативная пер. Нагорный, ул. Нагорная, ул. Орджоникидзе.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
отключение воды
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