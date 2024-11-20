Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру

Всё самое главное, что нас ждёт в первый уикенд августа.

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Температура днём в субботу составит комфортные 26-28 градусов, а в воскресенье – 28-30. Оба выходных обойдутся без существенных осадков.















2 августа с 10:00 до окончания ремонта перекроют холодную воду в частном секторе на улице Железнодорожной.















- пл. им. Г.В. Плеханова, 1, 1а.















Затем ветераны-парашютисты отправятся в Нижний парк, где в 11:00 пройдут концерт-митинг, спортивные состязания и т.д. Можно не сомневаться, что в субботу большинство липецких кафе будут заполнены мужчинами в тельняшках, а самой популярной мелодией станет «Синева».















3 августа в 20:00 на большой экран выйдет «Детектив Табо». ФРГ, 2023. Семейный, приключения, детектив. Режиссёр: Мара Эйбль-Эйбесфельдт (6+).



Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но: его дом — маленькая африканская деревушка — мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.





В ролях: Литлхохонолофатсо Литлхакаяне, Ава Скуратовски, Кумкани Пилонти.





Начать выходные вновь можно с настолок. В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) 2 августа в 11:30 вновь начнётся встреча с представителями клуба «Изумрудный город» (12+).











Фото vk.com/art_modnoe_mesto





Чарующие звуки 2 августа в 17:00 раздадутся в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). Здесь в рамках VII Преображенского фестиваля искусств и проекта «Камерные встречи» состоится концерт «Рояль в августе» (6+).













А в Центре Молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) 2 августа в 13:00 состоится творческая встреча с писательницей Галиной Романовой (12+).













Галина Романова, фото vk.com

Романова ломает стереотипы, она показывает, что можно жить в районном Данкове и зарабатывать на жизнь литературой. Суммарный тираж ее книг превышает 3 миллиона экземпляров. Основной жанр – мелодраматический детектив.







Вход свободный.





Отличным завершением выходных может стать поход 3 августа к 19:01 в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на лекцию искусствоведа Андрея Ломоносова. Тема: «Леон Вычулковский, Теодор Аксентович, Юлиан Фалат, Ян Станиславский» (16+).













Леон Вычулковский, Автопортрет, 1898 г.

Вы спросите – кто все эти люди? Можете сходить и спросить у Ломоносова, но мы и так ответим – польские художники. О них всезнающий Ломоносов расскажет, как никто в Липецке. А может – и в России.

Почти месяц липецкие болельщики ловили новости из жизни команды по Интернету! Но после паузы в чемпионате и выездной победы в Пензе пришёл черёд и домашней игры. 2 августа в 17:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «сталевары» примут «Ротор-2» из Волгограда.

















До лидера «Металлургу» всего 4 очка, нужно побеждать и брать реванш за нелепое поражение в гостях на заре чемпионата (0:1). Не менее интересна и премьера качественных новичков, которыми наша команда усилилась летом . Ильнур Бадртдинов, Михаил Казимир, Александр Данилов, Александр Бурыкин впервые получат шанс сыграть перед большой липецкой публикой.

Как обычно начинаем рубрику выходного дня музыкальным номером, на этот раз в исполнении фольклорного ансамбля «Воскресение» из Чаплыгинского р-на.Видео снял Аркадий Свиридов.3 августа с 10:00 до конца ремонта временные неудобства будут вынуждены испытать:- ул. Котовского,19;- ул. Пролетарская, 14.Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Урожайной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.2 августа 9:00 до 12:00 обесточат:- ул. Зегеля, 19, 9а;- ул. Нижняя Логовая, 4;- ул. Плеханова, д. 1б, 3Отметить 95-летия со дня основания воздушно-десантных войск «голубые береты» не сумеют на площади Героев из-за ремонта. Торжества 2 августа начнутся в 9:00 на городской окраине у памятника Василию Маргелову на одноимённой улице.— Пляжный вариант одежды не приветствуется. Десантники на торжественном мероприятии должны выглядеть достойно. Все кто служил в ВДВ не будут купаться в фонтанах — это нарушение общественного порядка. За год десантники могут накопить денег, чтобы купить арбуз, а не клянчить его на рынке! — обрисовал контуры праздника председатель правления ЛООО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов.Гулянья под открытым небом будут проходить оба дня. Подробное расписание на графике мэрии.Чуть подробнее о фильмах, которые покажут на Городище. 2 августа в 20:00 смотрите лентуРоссия, 2025. Военный, семейный. Режиссёр Иван Харатьян1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.Правила настольных игр объяснят прямо на месте, приглашают липчан поодиночке и целыми командами.Выступят Элла Иванова (фортепиано, Тамбов), Эльвира Фитишова (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Лилия Пищикова (сопрано).