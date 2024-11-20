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182
25 минут назад

Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру

Всё самое главное, что нас ждёт в первый уикенд августа.

Русская этническая музыка

Как обычно начинаем рубрику выходного дня музыкальным номером, на этот раз в исполнении фольклорного ансамбля «Воскресение» из Чаплыгинского р-на.
Видео снял Аркадий Свиридов.



Солнечно и без осадков

Температура днём в субботу составит комфортные 26-28 градусов, а в воскресенье – 28-30. Оба выходных обойдутся без существенных осадков.

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Отключение воды

2 августа с 10:00 до окончания ремонта перекроют холодную воду в частном секторе на улице Железнодорожной.

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3 августа с 10:00 до конца ремонта временные неудобства будут вынуждены испытать:
- ул. Котовского,19;
- ул. Пролетарская, 14.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Урожайной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.

Отключение света

2 августа 9:00 до 12:00 обесточат:

- ул. Зегеля, 19, 9а;
- ул. Нижняя Логовая, 4;
- ул. Плеханова, д. 1б, 3
- пл. им. Г.В. Плеханова, 1, 1а.

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День ВДВ

Отметить 95-летия со дня основания воздушно-десантных войск «голубые береты» не сумеют на площади Героев из-за ремонта. Торжества 2 августа начнутся в 9:00 на городской окраине у памятника Василию Маргелову на одноимённой улице.

Затем ветераны-парашютисты отправятся в Нижний парк, где в 11:00 пройдут концерт-митинг, спортивные состязания и т.д. Можно не сомневаться, что в субботу большинство липецких кафе будут заполнены мужчинами в тельняшках, а самой популярной мелодией станет «Синева».

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— Пляжный вариант одежды не приветствуется. Десантники на торжественном мероприятии должны выглядеть достойно. Все кто служил в ВДВ не будут купаться в фонтанах — это нарушение общественного порядка. За год десантники могут накопить денег, чтобы купить арбуз, а не клянчить его на рынке! — обрисовал контуры праздника председатель правления ЛООО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов.

Парки

Гулянья под открытым небом будут проходить оба дня. Подробное расписание на графике мэрии.

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Кино на улице

Чуть подробнее о фильмах, которые покажут на Городище. 2 августа в 20:00 смотрите ленту «Каруза» Россия, 2025. Военный, семейный. Режиссёр Иван Харатьян (6+).

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.

3 августа в 20:00 на большой экран выйдет «Детектив Табо». ФРГ, 2023. Семейный, приключения, детектив. Режиссёр: Мара Эйбль-Эйбесфельдт (6+).

Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но: его дом — маленькая африканская деревушка — мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.

В ролях: Литлхохонолофатсо Литлхакаяне, Ава Скуратовски, Кумкани Пилонти.


Игровая суббота

Начать выходные вновь можно с настолок. В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) 2 августа в 11:30 вновь начнётся встреча с представителями клуба «Изумрудный город» (12+).

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Правила настольных игр объяснят прямо на месте, приглашают липчан поодиночке и целыми командами.

Концерт

Чарующие звуки 2 августа в 17:00 раздадутся в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). Здесь в рамках VII Преображенского фестиваля искусств и проекта «Камерные встречи» состоится концерт «Рояль в августе» (6+).

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Выступят Элла Иванова (фортепиано, Тамбов), Эльвира Фитишова (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Лилия Пищикова (сопрано).

Встреча с писательницей

А в Центре Молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) 2 августа в 13:00 состоится творческая встреча с писательницей Галиной Романовой (12+).

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Галина Романова, фото vk.com

Романова ломает стереотипы, она показывает, что можно жить в районном Данкове и зарабатывать на жизнь литературой. Суммарный тираж ее книг превышает 3 миллиона экземпляров. Основной жанр – мелодраматический детектив.

Вход свободный. 

Для самых умных и утончённых

Отличным завершением выходных может стать поход 3 августа к 19:01 в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на лекцию искусствоведа Андрея Ломоносова. Тема: «Леон Вычулковский, Теодор Аксентович, Юлиан Фалат, Ян Станиславский» (16+).

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Леон Вычулковский, Автопортрет, 1898 г. 

Вы спросите – кто все эти люди? Можете сходить и спросить у Ломоносова, но мы и так ответим – польские художники. О них всезнающий Ломоносов расскажет, как никто в Липецке. А может – и в России.

Футбол

Почти месяц липецкие болельщики ловили новости из жизни команды по Интернету! Но после паузы в чемпионате и выездной победы в Пензе пришёл черёд и домашней игры. 2 августа в 17:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «сталевары» примут «Ротор-2» из Волгограда.

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До лидера «Металлургу» всего 4 очка, нужно побеждать и брать реванш за нелепое поражение в гостях на заре чемпионата (0:1). Не менее интересна и премьера качественных новичков, которыми наша команда усилилась летом. Ильнур Бадртдинов, Михаил Казимир, Александр Данилов, Александр Бурыкин впервые получат шанс сыграть перед большой липецкой публикой.

А в 15:30 перед стадионом для всех желающих пройдёт начнётся и бесплатная развлекательная программа, хедлайнером которой станет незрячий футболист и музыкант Андрей Куклин из Москвы, ролики которого собирают миллионы просмотров в социальных сетях.

Дорогие липчане! На выходных нас с вами ждёт немало самых разнообразных событий. О многих из них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк
Выходные в Липецке
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