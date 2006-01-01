В «Металлург» перешли футболисты с богатым опытом «Лучшей лиги мира»

Крайний защитник Ильнур Бадртдинов (04.09.2001 г, 177 см, 70 кг) – уроженец Набережных Челнов и бывший футболист «КАМАЗа», феноменального клуба, который с ограниченным бюджетом умудряется долгие годы сохранять прописку в первой лиге.









Ильнур на тренировке новой команды

Бадртдинов провёл в подэлитном дивизионе 46 игры, забил 3 гола, сделал 3 результативные передачи, не раз признавался лучшим игроком матчей. В прошлом году футболист выступал за брянское «Динамо», а начало нынешнего года – в «Торпедо» из Миасса, которое выступало среди сильнейших команд второй лиги в подгруппе «Золото», провёл 14 матчей, забил 1 гол.





Судьба атакующего полузащитника Михаила Казимира (07.06.2001, 177 см, 67 кг) чем-то похожа. Уроженец Тольятти попал в «КАМАЗ», сыграл за него 23 матча в «Лучшей лиге мира» (так в шутку называют дивизион из-за самой большой географии на земле). Далее были брянское «Динамо», «Знамя Труда». Сезон 2024/25 провел в миасском «Торпедо». Команде многие прочили вылет из «Серебра», а весной умудрилась поиграть в «Золоте». Казимир провёл за торпедовцев 30 матчей с учётом Кубка России, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. Сыграл оба раза и против «сталеваров» - 1:0 дома, 2:1 в Липецке.









Михаил осваивается с новыми партнёрами

Как сообщили GOROD48 в ФК «Металлург», контракты с новобранцами заключены на полтора года – до конца 2026 г. Бадртдинов взял себе в команде 19-й номер, а Казимир – 27-й.

Липецкий «Металлург» укрепил состав двумя серьезными новичками.Дебютировать новички могут в стартовой игре второго круга, которую «Металлург» проводит уже сегодня в Пензе, начало в 14:00.