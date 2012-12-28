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В России
6
9 минут назад

В Минфине готовят смягчающие меры из-за частичной приостановки налоговых соглашений

Отдельные нормы, срок действия которых истекает в 2025 году.

Министерство финансов России прорабатывает продление отдельных норм законодательства, смягчающих бизнесу негативные последствия частичной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), его слова приводятся на сайте министерства.

По его словам, отдельные нормы, срок действия которых истекает в 2025 году, будут продлены, — передает ТАСС.

«Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года. По остальным нормам продолжаем дискуссии и ждем конкретных бизнес-кейсов от деловых объединений, чтобы определяться с необходимостью продления», — резюмировал Сазанов.

В августе 2023 Минфин России отмечал, что частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России. Кроме того, как указывало министерство, Западные страны с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России.
налоги
экономика
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