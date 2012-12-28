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Общество
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58 минут назад
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Продажа контрафактных шампуней на «Вайлдберриз» обошлась в 70 000 рублей
Правообладатель просил 140 000 рублей, но потом согласился на половину этой суммы и подписал мировую.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле 2023 года на маркетплейсе «Вайлдберриз» липчанин продавал контрафактные шампуни «Пантин» и «Хед энд Шолдерс». Правообладатель направил в адрес предпринимателя претензию с предложением выплатить компенсацию, а потом обратился в суд.
Но в ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, по которому липецкий предприниматель обязался добровольно выплатить компенсацию в 70 тысяч рублей.
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