Умная молодежь добавила смыслов умной остановке

Для этого им нужно было встать с петухами.

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Сегодня в 4 часа утра двое подростков пришли к «умной остановке» на улице Плеханова и нанесли на нее так называемые тэги — так представители городской субкультуры называют вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение надписей на какие-либо поверхности, зачастую в общественных местах. А возможно, так они указали место закладки наркотиков.Вандалы или закладчики не учли одного — того, что их художества запечатлели камеры уличного наблюдения. Так что, возможно, им придется убрать свои каракули, если их опознают полицейские и передадут сведения организации, в ведении которой находится эта умная остановка: хозяйствующие субъекты за свой счет должны заботиться о чистоте своих объектов.С начала года, кстати, департамент развития территории администрации Липецка выдал собственникам и арендаторам помещений, испорченных вандалами, 857 предписания об удалении рисунков и надписей со стен зданий. За такие нарушения КоАП по Липецкой области предполагает штраф: для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.