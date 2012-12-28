День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
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Загулявший в Липецке житель Грязей решил отправиться домой на угнанной «Газели», но управлять он ей не смог
Общество
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54 минуты назад
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Умная молодежь добавила смыслов умной остановке
Для этого им нужно было встать с петухами.
Вандалы или закладчики не учли одного — того, что их художества запечатлели камеры уличного наблюдения. Так что, возможно, им придется убрать свои каракули, если их опознают полицейские и передадут сведения организации, в ведении которой находится эта умная остановка: хозяйствующие субъекты за свой счет должны заботиться о чистоте своих объектов.
С начала года, кстати, департамент развития территории администрации Липецка выдал собственникам и арендаторам помещений, испорченных вандалами, 857 предписания об удалении рисунков и надписей со стен зданий. За такие нарушения КоАП по Липецкой области предполагает штраф: для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
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