Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Подарок» ко Дню Города: одно из известных липецких зданий теперь обезображено
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Под Липецком эвакуировали пассажиров поезда из-за угрозы взрыва
Происшествия
Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона
Происшествия
Водитель «Хонды» снёс ограждение на Плехановском спуске
Происшествия
Стрелявшего из «Калашникова» в воздух липчанина будут судить
Происшествия
Сегодня в Липецке: где перекроют движение, многие липчане предпочитают тыкать начальству
Общество
День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
Общество
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
Общество
В Нижнем парке благоустраивают тенистый уголок с прудами
Общество
Читать все
Умная молодежь добавила смыслов умной остановке
Общество
Рабочий из Энгельса украл в Липецке две бензопилы стоимостью 160 тысяч
Происшествия
В районе Карьера не будут строить многоэтажку
Общество
Игоря Артамонова официально зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Общество
Загулявший в Липецке житель Грязей решил отправиться домой на угнанной «Газели», но управлять он ей не смог
Происшествия
Восстановить упавшее ограждение у дома улице Неделина должна управляющая компания
Происшествия
51-летний мужчина получил ожоги 30% тела в пожаре на улице 40 лет Октября
Происшествия
Пожар на улице 40 лет Октября: один пострадавший, три эвакуированных
Происшествия
71-летний мужчина получил ожоги 51% тела при взрыве баллона с газом в Данкове
Происшествия
Портрет работника НЛМК Людмилы Щелкиной украсил городскую Доску почета
НЛМК Live
Читать все
Общество
1040
54 минуты назад
15

Умная молодежь добавила смыслов умной остановке

Для этого им нужно было встать с петухами.

Сегодня в 4 часа утра двое подростков пришли к «умной остановке» на улице Плеханова и нанесли на нее так называемые тэги — так представители городской субкультуры называют вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение надписей на какие-либо поверхности, зачастую в общественных местах. А возможно, так они указали место закладки наркотиков.

Вандалы или закладчики не учли одного — того, что их художества запечатлели камеры уличного наблюдения. Так что, возможно, им придется убрать свои каракули, если их опознают полицейские и передадут сведения организации, в ведении которой находится эта умная остановка: хозяйствующие субъекты за свой счет должны заботиться о чистоте своих объектов.

С начала года, кстати, департамент развития территории администрации Липецка выдал собственникам и арендаторам помещений, испорченных вандалами, 857 предписания об удалении рисунков и надписей со стен зданий. За такие нарушения КоАП по Липецкой области предполагает штраф: для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
вандализм
благоустройство
3
1
4
0
5

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
сегодня
8 минут назад
правильное вандалам не чего, а собственника и арендаторам предписание и штраф, а если поймать * и заставить его отмыть и штраф так этак 100 000 заплатить, пуст да же и через родителей, может пакостить будут меньше?
Ответить
Пафнутий
8 минут назад
вот малолетние засранцы,лишь бы что-нибудь испортить!
Ответить
Сокол
11 минут назад
Тот случай, когда остановка умнее тех, кто на нее пришел
Ответить
Гоголь Н.В.
11 минут назад
А где же их родители , подростки должны спать . а не шаландрышничать по улице
Ответить
-
14 минут назад
Шли с ночной смены.
Ответить
Семён Семёнович
16 минут назад
Что значит: «.. если их опознают полицейские…». Лица не обезображенные интеллектом засняты в хорошем качестве с нескольких ракурсов. Эти недоросли только паспорта свои с пропиской не засветили, а так – опознаются на «раз-два».
Ответить
Гость
18 минут назад
А разве, это умная молодежь?
Ответить
Марина
19 минут назад
У этих умников родители есть? Их кто нибудь вообще воспитывал? Впечатление, что сплошь и рядом ночные беспризорники ходят, до которых их родителям нет вообще никакого дела.
Ответить
Это еще
20 минут назад
Это еще цветочки- детская шалость! Видели бы вы, что в 90 - е годы на остановках железных написано и нарисовано было! Особенно у школ! Там и повзрослели, на этих картинках. Это сейчас интернет включишь, а там.. А раньше вышел со школы на остановку и сразу изучил курс анатомии за 9 класс, да не только его:) И никаких камер! Все крупно! Четко! Ничего! Выросли! Постарели! Раньше никто особо даже внимания на это не обращал. А сейчас "ой" да "ах". Зато остановки хорошие были, добротные! А сейчас хлам один, а не остановки!
Ответить
Баба Нюра
22 минуты назад
1-го сентября на линейке показать всей школе, пусть вся школа будет знать своих "Малевичей"
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru