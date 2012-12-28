Угонщик взял деньги и бросил машину в поле

Покатушки на чужом автомобиле могут обернуться пяти годами колонии.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 26-летнего несудимого уроженца Еврейской Автономной области, обвиняемого в угоне автомобиля и краже.По данным следствия, в мае этого года в селе Грачевка Усманского района пьяный мужчина решил покататься на чужом «ВАЗ-21150». Ключ от машины лежал на переднем сиденье. Поэтому обвиняемый легко завел двигатель и поехал. Доехав до поля, он также обнаружил в автомобиле визитницу, из которой вытащил 12 тысяч рублей. Машину он бросил в поле вблизи села.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 166 УК РФ и пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.