По Первомайской течёт канализация: устранять утечку мешают машины

В ближайшее время туда направят бригаду для устранения утечки.

В соцсетях сообщают о текущей в районе дома №2 по улице Первомайской зловонной реке.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», течет канализация, но в этом месте как всегда все заставлено машинами.— В ближайшее время туда направят бригаду для устранения данной проблемы, — добавили в пресс-службе.