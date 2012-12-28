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39 минут назад
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По Первомайской течёт канализация: устранять утечку мешают машины

В ближайшее время туда направят бригаду для устранения утечки.

В соцсетях сообщают о текущей в районе дома №2 по улице Первомайской зловонной реке.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», течет канализация, но в этом месте как всегда все заставлено машинами.

— В ближайшее время туда направят бригаду для устранения данной проблемы, — добавили в пресс-службе.
ЖКХ
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
центр города
12 минут назад
пешеходный переход на Первомайской не перейти - река то бурная, то тихая, воняет канализацией, за неделю не починили, исторический центр, банки, офисы....
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Баба Нюра
24 минуты назад
это причины того, что люди не понимают для чего канализация, используют как мусоропровод
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Р
33 минуты назад
После распада СССР, постоянно что то течёт или отключается
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Фунтик
26 минут назад
Жизнь -течёт
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Фунтик
36 минут назад
Чем им мешают машины, в один люк они нырнули с другого вынырнули
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Жесть
32 минуты назад
Покажите им, как это сделать!!!!
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Фунтик
25 минут назад
Покажите им, как это сделать!!!! Ага разогнался -волосы назад
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