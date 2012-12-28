На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
Общество
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39 минут назад
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По Первомайской течёт канализация: устранять утечку мешают машины
В ближайшее время туда направят бригаду для устранения утечки.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», течет канализация, но в этом месте как всегда все заставлено машинами.
— В ближайшее время туда направят бригаду для устранения данной проблемы, — добавили в пресс-службе.
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